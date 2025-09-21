Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής με τον Τζιμπρίλ Σισέ να μην κρύβει την ανυπομονησία του για το μεγάλο ματς θέλοντας τη νίκη του αγαπημένου του Παναθηναϊκού.

Θεωρείτε και όχι άδικα ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες που έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ και αυτός με κάθε ευκαιρία δείχνει την αγάπη του για το «τριφύλλι». Ο λόγος για τον Τζιμπρίλ Σισέ με τον παλαίμαχο Γάλλο επιθετικό λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» ανεβάζοντας μια πανηγυρική φωτογραφία από από ένα αντίστοιχο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ να στηρίζει τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα ο Σισέ ανέφερε τα εξής ανεβάζοντας την φωτογραφία αυτή: «Πάμε Παναθηναϊκέ! Ημέρα ντέρμπι». Όπως γίνεται αντιληπτό οι φίλοι του «τριφυλλιού» αποθέωσαν τον Γάλλο, έναν ποδοσφαιριστή που όπως αναφέραμε λάτρεψαν όσο λίγους.