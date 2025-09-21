Απόψε στη Λεωφόρο, ο Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό για 9η φορά και φυσικά θέλει να διευρύνει το νικηφόρο του σερί κόντρα στους «πράσινους». Ποιοι είναι οι παίκτες που προτιμά κόντρα στο τριφύλλι κι ο... Ορτέγα που δεν βγαίνει!

Κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο «στρατηγός» του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει μετρήσει σε 8 ματς, 3 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 μόλις ήττα.

Το σύστημα που επιλέγει συνήθως είναι το παραδοσιακό του 4-2-3-1, αλλά έχουμε δει να παίζει και με 4-4-2. Από τα 8 ντέρμπι του ο Βάσκος έχει χρησιμοποιήσει στα 7 τον Ορτέγα βασικό. Στα 6 ντέρμπι με τους πράσινους ο Μουζακίτης έχει θέση βασικού (3 φορές παρτενέρ του ήταν ο Εσε, 2 ο Γκαρθία και 1 ο Στάμενιτς).

Πέντε φορές ο Ροντινέι βρέθηκε στο αρχικό του σχήμα (βοήθησε πολύ κι ως εξτρέμ όταν η ομάδα είχε ελλείψεις). Πέντε φορές από τις οχτώ ο Ρέτσος ήταν στο κέντρο της άμυνας. Ο Τζολάκης είναι αυτός που παίρνει τα ματς πρωταθλήματος κι ο Πασχαλάκης του Κυπέλλου, ενώ οι Τσικίνιο και Ελ Καμπί επίσης είναι βασικότατοι στα πλάνα του.

Παρακάτω θα δούμε τις 8 συνθέσεις του στα ντέρμπι με τους «πράσινους»:

10/3/2024: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-3

Το πρώτο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και... βαριά ήττα στο Φάληρο με 3-1. Μπορεί ο Ποντένσε να άνοιξε το σκορ στο 24', αλλά οι πράσινοι με τον Μπακασέτα στο 41' και τον Ιωαννίδη στο 45'+4' πήραν το προβάδισμα κι ο Ιωαννίδης στο 70' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ: Τζολάκης στο τέρμα, Ορτέγα, Κάρμο, Μπιανκόν, Ροντινέι, Εσε, Όρτα, Ποντένσε, Μασούρας και στην κορυφή Ναβάρο με Ελ Καμπί

19/5/2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-2

Play Off στη Λεωφόρο λίγο πριν τον ιστορικό τελικό με την Φιορεντίνα για το Conference League. Η ομάδα του Κόντη (και τότε) είχε προηγηθεί με 2-0 χάρη στα γκολ των Μπακασέτα και Μπερνάρντ.

Ο Ποντένσε πήρε το ραβδάκι του και μείωσε σε 2-1 με απίστευτο μαγικό ενώ ο ίδιος δημιούργησε το 2-2 για τον Γιόβετιτς.

Η 11άδα: Τζολάκης, Ρίτσαρντς, Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Εσε, Όρτα, Ποντένσε (αριστερά), Καρβάλιο (10άρι), Φορτούνης (δεξιά) και Ελ Καμπί στην κορυφή.

6/10/2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ με το ντέρμπι να μην έχει σκορ.

Η 11άδα του Μεντιλίμπαρ: Τζολάκης στο τέρμα κι οι Ορτέγα, Κάρμο, Ρέτσος και Κοστίνια στην άμυνα. Εσε - Μουζακίτης ήταν στον άξονα κι οι Μαρτίνς, Ολιβέιρα, Ροντινέι ήταν στην τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί.

15/1/2025: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1

Ο νόμος του Γιάρεμτσουκ στο ΟΑΚΑ, σ' ένα ντέρμπι όπου ο Ουκρανός άρχισε να ανεβάζει τις μετοχές του ως προς την παραμονή του στο Λιμάνι. Ισοφάρισε σε 1-1 το γκολ του Τζούριτσιτς και έσπρωξε την ομάδα του στην πρόκριση ενόψει της ρεβάνς.

Η 11άδα: Πασχαλάκης στο τέρμα και Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια στην άμυνα. Στάμενιτς-Μουζακίτης στον άξονα και Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ροντινέι στην τριάδα πίσω από τον Κωστούλα.

26/2/2025: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1

20η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκης και το ντέρμπι αυτό επίσης δεν είχε νικητή. Ο Κάρμο έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ αλλά η αποβολή του Κοστίνια κι ο Ιωαννίδης διαμόρφωσαν το τελικό 1-1.

Η 11άδα: Τζολάκης στο τέρμα και Ορτέγα, Κάρμο, Ρέτσος, Κοστίνια στην άμυνα. Εσε-Μουζακίτης ήταν στον άξονα κι οι Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ροντινέι πίσω από τον Ελ Καμπί.

5/2/2025: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0

Στις καθυστερήσεις του ντέρμπι το τρομερό σουτ του Μουζακίτη ήρθε για να στείλει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Η 11άδα: Πασχαλάκης, Ορτέγα, Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Εσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ορτα, Τσικίνιο, Ελ Καμπί

30/3/2025: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 4-2

Ο Γιάρεμτσουκ έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του Παναθηναϊκού ενώ ο Κωστούλας ήρθε για να βάλει τη δική του σφραγίδα και να διαμορφώσει το τελικό 4-2.

Η 11άδα: Τζολάκης στο τέρμα και Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια,, Γκαρθία, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή.

11/5/2025: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-1

Η τρίτη σερί νίκη του Ολυμπιακού είχε την υπογραφή του Ελ Καμπί. Ο Μαροκινός μετέτρεψε σε γκολ την ασίστ του Γιάρεμτσουκ στο 60' και έδωσε στην ομάδα του ακόμα μία νίκη.

Η 11άδα: Τζολάκης στο τέρμα, Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Κοστίνια στην άμυνα, Γκαρθία-Μουζακίτης στον άξονα και Πάλμα - Τσικίνιο στα άκρα με τους Γιάρεμτσουκ-Ελ Καμπί στην κορυφή.