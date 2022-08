Στο μεταγραφικό προσκήνιο της Μακάμπι Χάιφα βρίσκεται ο Πιέρ Κούντε του Ολυμπιακού, ώστε να ενισχύσει το ρόστερ της ενόψει ομίλων του Champions League.

Η είσοδος της Μακάμπι Χάιφα στα ομίλους του Champions League, έχει ανεβάσει το επίπεδο των μεταγραφών της, με τον Πιερ Κούντε να φαίνεται ως μία από τις επιλογές για τη μεσαία γραμμή.

Σύμφωνα με ΜΜΕ από το Καμερούν, ο έμπειρος χαφ του Ολυμπιακού είναι στα ραντάρ του ισραηλίτικου συλλόγου, χωρίς να έχει γίνει γνωστό, αν έχει γίνει επίσημη κρούση προς τους Πειραιώτες.

Να θυμίσουμε πως ο Κάρλος Κορμπεράν είχε σταματήσει τη μεταγραφή του Καμερουνέζου στην Μπόχουμ στις αρχές Αυγούστου, καθώς τον υπολογίζει κανονικά στα βασικά του πλάνα.

Cameroonian international Kunde Malone who plays for Olympiacos is on the radar of Israeli club Maccabi Haifa FC.



The Club needs his services to solidify their squad for the UCL and have made contacts.#mercato #fecafoot #transfers pic.twitter.com/iKbAaVSP2q