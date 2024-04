Δυο ημέρες πριν τον πρώτο ημιτελικό του Conference League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Άστον Βίλα, η UEFA ανέβασε post με τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ουνάι Έμερι να ποζάρουν με το τρόπαιο του Europa League.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για τους πρώτους ημιτελικούς στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Πειραιώτες μετά την επική πρόκριση επί της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη, καλούνται να κάνουν ακόμα μια υπέρβαση, αυτή τη φορά κόντρα στην Άστον Βίλα για να προκριθούν στον τελικό του Conference League που θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η UEFA έχει μπει σε... αγωνιστικούς ρυθμούς και μια μέρα μετά το εικαστικό με τον Κώστα Φορτούνη να βλέπει την «OPAP Arena» έκανε νέα «ερυθρόλευκη» ανάρτηση. Αυτή τη φορά η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανέβασε φωτογραφίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ουνάι Έμερι με το τρόπαιο του Europa League με τη λεζάντα: «Προπονητές που έχουν πάρει το Europa League. Θα καταφέρουν να σηκώσουν το Conference League;».

Europa League winning managers 🏆

Will they get their hands on the #UECL trophy? pic.twitter.com/IYGZgoQuQK