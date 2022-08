Με τον Χουάνγκ Ουί-Τζο να πιάνει... λιμάνι για χάρη του Ολυμπιακού, ο Πίτου Γκαρσία σας δίνει στο... πιάτο μέσω του Gazzetta, τον Κορεάτη φορ, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Ν. Κορέα.

Και δεύτερο... Χουάνγκ έφερε ο Ολυμπιακός στο ρόστερ, μετά την απόκτηση του Ιν-Μπέομ, έπιασε... λιμάνι και ο Ουί-Τζο, ο οποίος πείστηκε να αφήσει την Μπορντό, να υπογράψει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί να δοθεί δανεικός στους «ερυθρολεύκους» για έναν χρόνο.

Ο 29χρονος επιθετικός ήταν μέχρι και το 2019 στη Ν. Κορέα, φορώντας τα χρώματα των Σέονγκναμ και Γκάμπα Οσάκα, όπου συνάντησε τον Πίτου Γκαρσία, το 2016. Ο Αργεντινός παλαίμαχος χαφ έχει γράψει τη δική του ωραία ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, παίζοντας με τη φανέλα των Ηρακλή, Άρη, Ατρόμητο, Βόλο και ΠΑΣ Γιάννινα.

Συνολικά σημείωσε 228 συμμετοχές στη Superleague με απολογισμό πέντε γκολ και 27 ασίστ. Με τον Χουάνγκ Ουί-Τζο ήταν συμπαίκτης σε 35 ματς στη Σέονγκναμ και μεταφέρει μέσω του Gazzetta, ό,τι είδε από τον διεθνή επιθετικό. Η ζωή στη Νότια Κορέα, οι κινήσεις του στον αγωνιστικό και ο τρόπος που θεωρεί πως θα κουμπώσει στον Ολυμπιακό.

Ουί Τζο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Ui Jo Hwang! / 황의조의 올림피아코스 합류를 환영합니다! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #UiJoHwang #WelcomeHwang #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/M32jAR2Sgj