«Ο Νταμίλ Ντανκερλούι είναι πιθανό να συνεχίσει στον ΟΦΗ»

Στην Ολλανδία μετέδωσαν πως ο 26χρονος δεξιός μπακ της Γκρόνινγκεν είναι πιθανό να γίνει παίκτης του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ στρέφεται πολύ στην αγορά της Ολλανδίας και σήμερα (8/8) εκεί αναφορές έβαλαν και τον Νταμίλ Ντανκερλούι στη μεταγραφική του εξίσωση. Οι Κρητικοί θα κινηθούν για την απόκτηση δεξιού μπακ και όπως μεταδόθηκε σχετικά είναι πιθανό να αποκτήσουν τον 26χρονο της Γκρόνινγκεν.



Γεννημένος στο Αλμέρε αλλά με καταγωγή από το Σουρινάμ όπου μάλιστα έχει φορέσει και έξι φορές τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, ο Ντανκερλούι είναι «απόφοιτος» των ακαδημιών του Αγιαξ, ενώ πέρσι «έγραψε» 26 συμμετοχές με την Γκρόνινγκεν και έδωσε δύο ασίστ.

Στο παρελθόν έπαιξε και στη Βίλεμ, ενώ στο παλμαρέ του έχει τέσσερα πρωταθλήματα με τους «μικρούς» του Αίαντα (1 U21 στη δεύτερη Εθνική, 2 U19 και 1 U17).

Damil Dankerlui is een van de vele reservespelers die FC Groningen de komende weken nog kan gaan verlaten. OFI Kreta heeft inmiddels belangstelling getoond voor de rechtsback, die in het noorden derde keus is achter Neraysho Kasanwirjo en Liam van Gelderen.