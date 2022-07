Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς μέσου από τη Νότια Κορέα, Ίνμπομ Χουάνγκ, για τον οποίο πρώτα μάθατε στο Gazzetta.

Στις 23 Ιουλίου του Gazzetta σάς αποκάλυψε τη μεταγραφή του Χουάνγκ στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης ήρθε στην Ελλάδα στις 26/7 και τρεις μέρες μετά, αφού πέρασε από τα εργομετρικά έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του πρότειναν οι πρωταθλητές Ελλάδας.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ίνμπομ Χουάνγκ.

Ο μέσος από τη Νότια Κορέα γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1996 και είναι 34 φορές διεθνής με την εθνική του ομάδα (έχει πετύχει και τέσσερα γκολ).

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Daejeon Citizen, από την οποία τον Ιανουάριο του 2019 πήρε μεταγραφή στους Vancouver Whitecaps του MLS (94 συμμετοχές, 15 γκολ, 13 ασίστ), ενώ στο μεσοδιάστημα είχε δοθεί δανεικός στην Asan Mugunghwa.

Τον Αύγουστο του 2020 τον αγόρασε η ρωσική Rubin Kazan, με την οποία έκανε 38 συμμετοχές, πέτυχε έξι γκολ και μοίρασε επτά ασίστ. Τον Απρίλιο του 2022 ο 26χρονος επέστρεψε στη χώρα του για λογαριασμό της Seoul, με την οποία αγωνίστηκε σε δέκα ματς.

Ίνμπομ Χουάνγκ, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Inbeom Hwang!🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #InbeomHwang #WelcomeHwang #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/4tpNyGFGDD