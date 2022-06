Ο Πέδρο Μαρτίνς κατεβάζει τον Ολυμπιακό με μία... μείξη βασικών αλλά και παικτών υπό κρίση στο φιλικό με τη Σλάβια Πράγας.

Οι 11 του Μαρτίνς για το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Σλάβια: Τζολάκης, Αβιλα, Ρέαμπτσιουκ, Μανωλάς, Μπαγκαλιάνης, Εμβιλά, Κούντε, Αγκιμπού Καμαρά, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στη Σλάβια Πράγας! / The line-up for today's friendly match against SK Slavia Praha! Οlympiacos FriendlyMatch PreSeason2022 OLYSKS Austria LineUp Football pic.twitter.com/tJyhyFWpsi