Ο διεθνής Κροάτης δεξιός μπακ που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ολυμπιακό θα κουβαλάει για πάντα στην καριέρα του ένα μεγάλο what if, όσο προσπερνά κάθε δυσκολία.

Υπάρχουν δύο στιγμιότυπα στην πλούσια καριέρα του Σίμε Βρσάλικο που δεν αφορούν αμιγώς αγωνιστικά πεπραγμένα. Το πρώτο χρονολογείται τον Μάρτιο του 2017. Σ' ένα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια - Ατλέτικο Μαδρίτης ο Φερνάντο Τόρες συγκρούεται στον αέρα με τον Άλες Μπερχαντίνιος και σωριάζεται στο έδαφος, χάνοντας τις αισθήσεις του. Οι περισσότεροι από τους συμπαίκτες του, σαστίζουν, παγώνουν. Ο Σίμε όχι. Με μνημειώδη ψυχραιμία τρέχει κοντά του, γονατίζει δίπλα του μαζί με τον τότε αρχηγό των ροχιμπλάνκος, Γκάμπι, του γυρίζουν τη γλώσσα. Στην Ισπανία του προσδίδουν τον τίτλο του «ήρωα». Εκείνος σε δηλώσεις του λέει πως απλώς έκανε αυτό που έπρεπε όταν είδε σε κίνδυνο έναν δικό του άνθρωπο.

Sime Vrsaljko on Fernando Torres: "When you see a friend down on the ground like that, in a bad way, you have to help them." pic.twitter.com/tTXOKXdCBi