«Έρχεται στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ ο Νάσμπεργκ»

Σύμφωνα με τους Νορβηγούς, ο Ιβάν Νέσμπεργκ ετοιμάζει βαλίτσες προκειμένου να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Πριν από μερικές εβδομάδες στη Νορβηγία έγραφαν ότι «ο Νέσμπεργκ πλησιάζει στον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο» και η αλήθεια είναι ότι ο «Δικέφαλος» έχει προχωρήσει αρκετά την συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση.

Αυτή τη φορά οι Νορβηγοί αναφέρουν ότι ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, για να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι της μετακίνησης και να ανακοινωθεί από το «Δικέφαλο του Βορρά».

«Ο Ιβάν Νάσμπεργκ ταξιδεύει στην Ελλάδα την Τρίτη για να ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ Εκεί αγωνιζόταν και ο Άντριαν Νίλσεν Περέιρα πριν πάει στην Ρόζενμποργκ. Ο Νάσμπεργκ έχει συμβόλαιο με τη Βαλερένγκα έως τις 31 Ιουλίου», αναφέρει ο Ατίλας Ουντ-Σάαντα, ο οποίος είναι ρεπόρτερ στο νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο, TV2.

🚨 Opplysninger til TV 2: Ivan Näsberg reiser tirsdag til Hellas for å gjennomføre den medisinske testen og signere for Thessaloniki-klubben PAOK. Samme klubb som Adrian Nilsen Pereira spilte for før han dro til Rosenborg. Näsberg har kontrakt med Vålerenga til 31. juli. pic.twitter.com/9XLDOWSOjR