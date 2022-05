Ο Πέδρο Μαρτίνς κατεβάζει τον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη με αρκετά βαριά χαρτιά του ρόστερ του.

Ο Μαρτίνς θα έχει τον Βατσλίκ στα δοκάρια του Ολυμπιακού και άμυνα με τους Λαλά, Σωκράτη Παπασταθόπουλο, Αβραάμ Παπαδόπουλο και Ρέαμπτσιουκ. Στο κέντρο θα είναι ο Εμβιλά με τους Μαντί Καμαρά και Αγκιμπού Καμαρά να παίζουν μπροστά του και στην επίθεση στα... φτερά ο Ροντρίγκες με τον Λόπες και φορ ο Ελ Αραμπί.

