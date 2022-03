Ο Μάριος Βρουσάι έχοντας αναλάβει νέο αγωνιστικό ρόλο για να παίζει ως δεξιός μπακ στον Ολυμπιακό έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις των Ανδρούτσου και Καρμπόβνικ.

Η ιεραρχία στους δεξιούς μπακ στον Ολυμπιακό έχει αλλάξει.

Από εκεί που ο Ανδρούτσος λογιζόταν ως βασικός δεξιός μπακ πλέον τη θέση αυτή έχει πάρει ο Λαλά με back up τον Μάριο Βρουσάι. Τον Βρουσάι που ήταν στους διακριθέντες στο Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης.

Ο 23χρονος Βρουσάι με αυτή την ασίστ του με τους Αρκάδες έφτασε τις 4 φέτος στην κατηγορία. Σε 25 αγώνες φέτος έχει 1 γκολ και 4 ασίστ ενώ οι Ανδρούτσος και Καρμπόβνικ που έχουν χρησιμοποιηθεί ως δεξιοί μπακ έχουν από μία ο καθένας. Βέβαια σε αυτή τη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε οι Ανδρούτσος και Καρμπόβνικ έχουν τεθεί εκτός των πλάνων της πρώτης ομάδας.

Ο Ανδρούτσος έχει 1 ασίστ σε 19 αγώνες φέτος με τον Ολυμπιακό. Ο Καρμπόβνικ από την άλλη έχει 8 αγώνες με 1 ασίστ στην πρώτη ομάδα των Πειραιωτών. Βέβαια τόσο ο Ανδρούτσος όσο και ο Καρμπόβνικ έχουν βρεθεί στη β' ομάδα των Ερυθρόλευκων και παίρνουν χρόνο εκεί.

Ο Ολυμπιακός μας πέτυχε εντυπωσιακά γκολ χθες το βράδυ! Εσάς, ποιο ήταν το αγαπημένο σας; / Olympiacos scored 5 impressive goals, last night! Which was your favourite? Olympiacos slgr OLYAST Goals Team Win Favourite Football



: @novasportsgr pic.twitter.com/NRCnmOv1SS