Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με τη 2η ασίστ του φέτος στο πρωτάθλημα βρίσκεται στη 2η θέση των καλύτερων πασέρ του Ολυμπιακού στην κατηγορία.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί για τρίτη φορά στην καριέρα του με τα χρώματα του Ολυμπιακού έδωσε ασίστ σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ουσιαστικά το κάνει μία φορά σε κάθε χρονιά του στους Πειραιώτες. Φέτος το έκανε στους αγώνες με Βόλο και με ΟΦΗ.

Αυτές οι 2 ασίστ του Ελ Αραμπί τον τοποθετούν στη 2η θέση των κορυφαίων πασέρ φέτος στη Super League Interwetten για τον Ολυμπιακό. Από 2 ασίστ έχουν και οι Εμβιλά, Λόπες και Μασούρας ενώ πρώτος με 4 ασίστ είναι ο Αγκιμπού Καμαρά. Ο έμπειρος στράικερ ως γνωστόν είναι και Νο1 σκόρερ των Πειραιωτών στην κατηγορία με 9 τέρματα.

Ο 35χρονος Γαλλομαροκινός Ελ Αραμπί είναι εκείνος που φέτος έχει 37 ματς με 15 γκολ και 2 ασίστ στον Ολυμπιακό. Πέρυσι είχε 49 ματς με 28 γκολ και 7 ασίστ και το 2019-2020 είχε 51 αγώνες με 27 γκολ και 8 ασίστ.

Σε κάθε σεζόν του με τον Ολυμπιακό ο Ελ Αραμπί έχει ασίστ. Το 2019-2020 είχε 8 ασίστ σε 51 αγώνες, το 2020-2021 είχε 7 ασίστ σε 49 αγώνες και φέτος έχει 2 ασίστ σε 15 αγώνες.

