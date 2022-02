Ολυμπιακός: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον λαό της Ουκρανίας, ελπίζουμε αυτός ο φρικτός πόλεμος να σταματήσει»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ολυμπιακός στέκεται στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας, εκφράζοντας την επιθυμία του να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν ο πόλεμος με την Ρωσία.

Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τις εξελίξεις με σφιγμένο το στομάχι τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία, μετά την ρωσική εισβολή. Ο αθλητικός κόσμος έχει σπεύσει να εκφράσει τη στήριξή τους στον ουκρανικό λαό για αυτά που βιώνει από τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/2).

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός από την πλευρά της, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να μπει σύντομα ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη.

«Σε αυτές τις τραγικές στιγμές, οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον λαό της Ουκρανίας. Ελπίζουμε ότι αυτός ο φρικτός πόλεμος θα σταματήσει και θα επικρατήσει η ειρήνη», αναφέρουν στη σχετική δημοσίευσή τους οι «ερυθρόλευκοι».

In these tragic moments, our thoughts and prayers are with the people of Ukraine. We hope that this horrific war will stop and peace will prevail. #Ukraine #StopTheWar pic.twitter.com/gRdMkZZz0n