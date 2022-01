Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε ο Φιλίπε Σοάρες.

Αξέχαστο θα μείνει το πρώτο 24ωρο του Φιλίπε Σοάρες στην Ελλάδα, καθώς η κακοκαιρία «Ελπίδα» μετέτρεψε τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ σε περιπέτεια.

Ωστόσο, μία μέρα αργότερα ο 22χρονος Πορτογάλος έφτασε στη Θεσσαλονίκη κι έβαλε την υπογραφή του στον «Δικέφαλο του Βορρά», ο οποίος τον παρουσίασε ως έναν άλλον Βίκτορ Ναβόρσκι, τον συμπαθή ανατολικοευρωπαίο που εγκλωβίζεται, λόγω κακοκαιρίας, στο αεροδρόμιο.

Ο Φιλίπε Σοάρες ρίχτηκε αμέσως στη δουλειά, φόρεσε τα ασπρόμαυρα ρούχα της προπόνησης και προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα στη Νέα Μεσηβρία.

Ο νεαρός μέσος είχε για παρέα και τον συμπατριώτη του Νέλσον Ολιβέιρα, με τον οποίο έκαναν ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης.

Do you remember your first day at a new job? #FilipeIsHere #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/IwdbltrrGn