Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του Πέδρο Μαρτίνς έως και το 2024, που θα είναι το τρίτο συμβόλαιό του στην ομάδα.

Τέλος καλό όλα καλά με Ολυμπιακό και Πέδρο Μαρτίνς σε μία υπόθεση που ήταν μία από τις προτεραιότητες των Πειραιωτών το τελευταίο διάστημα και που όλα έδειχναν πως το κλίμα ήταν τόσο θετικό ώστε να πέσουν οι υπογραφές για ένα ακόμα συμβόλαιο. Ο 51χρονος Μαρτίνς υπέγραψε λοιπόν το βράδυ της Πέμπτης το τρίτο κατά σειρά συμβόλαιό του με τους Πρωταθλητές Ελλάδας και ενώ βρίσκεται στον πάγκο τους από το 2018.

Ο Μαρτίνς έχει πάρει 2 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο με τον σύλλογο. Επίσης έχει 196 ματς με 131 νίκες, 34 ισοπαλίες και 31 ήττες και έχει βιώσει και σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές με την ομάδα όπως με Μίλαν και Άρσεναλ. Το νέο του συμβόλαιο θα είναι έως το 2024.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε μπει αισίως στον 2ο και τελευταίο χρόνο του 2ου χρονικά συμβολαίου που έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό και φυσικά στον 4ο συνολικά στην ομάδα. Ένα 2ο συμβόλαιο που είχε κλείσει με απολαβές κοντά στο 1 εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους πάει πιο πάνω και είναι το διπλάσιο από το 1ο συμβόλαιό του στον σύλλογο αλλά και με ρήτρα αποδέσμευσης στα 4 εκατ. ευρώ).

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Πέδρο Μαρτίνς μέχρι το 2024. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποτελεί τον μακροβιότερο προπονητή στην ιστορία της ομάδας.

Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλόγου το 2018 και από τότε έχει κοουτσάρει τον Ολυμπιακό σε 196 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 131 νίκες, 35 ισοπαλίες και 30 ήττες.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων και τη φετινή σεζόν η ομάδα, υπό τις οδηγίες του, βρίσκεται στην πρώτη θέση, ούσα αήττητη, ενώ συνεχίζει στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και στους «32» του UEFA Europa League.

