Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή του για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ποιοι είναι και τι εκτίμηση 11άδας υπάρχει.

Τα νέα πρόσωπα της αποστολής στον Ολυμπιακό και λόγω των προβλημάτων με κρούσματα covid-19 (οι Πειραιώτες έκαναν γνωστό πως έχουν τέσσερα κρούσματα) είναι οι Τζολάκης, Καρμπόβνικ, Νίκολιτς, Μπαγκαλιάνης, Κίτσος, Μαυρουδής, Αλγκασίμ Μπα και φυσικά οι Μανωλάς και Λοβέρα.

Απ' αυτούς τους παίκτες ο Νεμάνια Νίκολιτς είναι 20 ετών και παίζει κυρίως ως δεξιός μπακ. Προέρχεται από τον Ολυμπιακό Β'. Ο Τζολάκης είναι φυσικά ο νεαρός γκολκίπερ που έχει παίξει και στην πρώτη ομάδα και ο Μπαγκαλιάνης είναι ο βασικός στόπερ του Ολυμπιακού Β'. Ο Κίτσος είναι επίσης στα βασικά στελέχη της Β' ομάδας των Πειραιωτών. Αν και εξτρέμ, ο Μαρτίνς τον υπολογίζει για αριστερό μπακ.

Ο Μαυρουδής είναι κυρίως χαφ και επίσης παίκτης που προέρχεται από τις Ακαδημίες και τώρα τη Β' ομάδα, ενώ ο Αλγκασίμ Μπα - που έχει προλάβει να παίξει στην α' ομάδα - είναι μεσοεπιθετικός. Μπορεί να παίξει ακραίος, κρυφός κυνηγός ή και φορ.

Άρα οι επιλογές ανά θέση για το ματς των Ερυθρόλευκων με τον Απόλλωνα σε σχέση με τα νέα πρόσωπα (και κυρίως τα πρόσωπα από τον Ολυμπιακό Β') επιμερίζονται ως εξής:

Στόπερ: Μπαγκαλιάνης

Δεξιός μπακ: Νίκολιτς

Αριστερός μπακ: Κίτσος

Εξάρι: Μαυρουδής

Οκταροδεκάρι: Σουρλής

Μεσοεπιθετικοί (παίζουν σχεδόν σε όλες τις θέσεις της επίθεσης): Αλγκασίμ Μπα και Λοβέρα (δεν συμπεριλαμβάνουμε τον Βρουσάι που είναι παίκτης πρώτης ομάδας παρότι δεν έχει παίξει τόσο πολύ φέτος)

Σε σχέση με την 11άδα και παρότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν την Τετάρτη (ανήμερα του αγώνα δηλαδή), ο Βατσλίκ είναι το φαβορί για γκολκίπερ και για την άμυνα ο πρώτος λόγος ανήκει σε Ουσεϊνού Μπα, Μανωλά (υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε πάντως βασικό τον Αβραάμ Παπαδόπουλο), Ρέαμπτσιουκ και Καρμπόβνικ.

Για τη μεσαία γραμμή υπάρχουν οι επιλογές των Εμβιλά και Μαντί Καμαρά ενώ διεκδικεί θέση και ο Μπουχαλάκης. Στην επίθεση οι Βρουσάι και Μασούρας στα... φτερά με τον Βαλμπουενά πίσω από τον Ελ Αραμπί είναι τα φαβορί. Εάν βέβαια επιλεγεί το 4-3-3 και παίξουν και ο Εμβιλά αλλά και οι Μαντί Καμαρά και Μπουχαλάκης στην τριάδα μπροστά το προβάδισμα θα έχουν οι Μασούρας και Βαλμπουενά. Διαθέσιμος, ασφαλώς, είναι και ο Λοβέρα, ο οποίος πιθανότατα θα μείνει στον πάγκο. Εφέτος έχει παίξει 14 ματς ως δανεικός στη Ρασίνγκ χωρίς γκολ και ασίστ.

Θυμίζουμε οι 23 της αποστολής που ανακοίνωσε ο Μαρτίνς είναι οι εξής: Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, Καρμπόβνικ, Νίκολιτς, Ο. Μπα, Μπαγκαλιάνης, Μανωλάς, Παπαδόπουλος, Κίτσος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Σουρλής, Μ. Καμαρά, Μασούρας, Μαυρουδής, Βρουσάι, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Α. Μπα, Τικίνιο και Ελ Αραμπί.

