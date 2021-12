Ολυμπιακός: Ο Βαλμπουενά έχει φτάσει στις 150 ασίστ σε 616 συμμετοχές στην καριέρα του (vids)

Ο Γάλλος σταρ με τίτλους σε Γαλλία και Ελλάδα έχει φτάσει αισίως στις 150 ασίστ στην καριέρα του, εκ των οποίων οι 37 είναι στον Ολυμπιακό.

Γεννημένος το 1984 στη Γαλλία ο Ματιέ Βαλμπουενά έχει μπει στον τρίτο χρόνο του στον Ολυμπιακό . Παρόλα αυτά δεν σταματά να... μοιράζει γκολ. Όπως το έκανε πρόσφατα στο ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό για τον Τικίνιο. Ο Γάλλος έμπειρος μεσοεπιθετικός έφτασε στο σύνολο τις 150 ασίστ στην καριέρα του σε 616 ματς και ενώ έχει 80 γκολ.

Από αυτά τα ματς τα 98 είναι στον Ολυμπιακό όπου έχει 12 γκολ και 37 ασίστ. Φέτος κάνει σεζόν με 19 αγώνες και 1 γκολ, 1 κερδισμένο πέναλτι και 5 ασίστ.

Το 2020-2021 είχε 37 συμμετοχές με 2 γκολ και 8 ασίστ. Το 2019-2020, πρώτη του χρονιά με τον Ολυμπιακό είχε απολογισμό σεζόν με 42 αγώνες, 9 γκολ και 23 ασίστ. Με τον Ολυμπιακό μάλιστα έχει κάνει και ρεκόρ καριέρας με αυτές τις 23 ασίστ.

Προφανώς μεγάλο φετινό χαϊλαϊτ του είναι η φαουλάρα του με τον Βόλο που έδωσε τη νίκη με τον Ολυμπιακό. Θυμηθείτε πιο κάτω...

Όσες φορές και να το δούμε, είναι εκπληκτικό! / No matter how many times we watch it, it’s still amazing! Olympiacos Valbuena FreeKick Goal Celebration France



