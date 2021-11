Ολυμπιακός: Το βίντεο με τη φαουλάρα του Βαλμπουενά 

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα Μέσα Κοινωνικής του Δικτύωσης το βίντεο με το εξαιρετικό φάουλ του Βαλμπουενά με τον Βόλο.

Δείτε πιο κάτω την αριστουργηματική εκτέλεση του φάουλ του Βαλμπουενά με τον Βόλο (με τον Γάλλο να γίνεται ο 2ος γηραιότερος σκόρερ του Ολυμπιακού σε ηλικία 37 ετών και 2 μηνών ενώ την πρωτιά έχει ο Ιμπαγάσα σε ηλικία 37 ετών, 2 μηνών και 30 ημερών)...

Όσες φορές και να το δούμε, είναι εκπληκτικό! / No matter how many times we watch it, it’s still amazing! Olympiacos Valbuena FreeKick Goal Celebration France



