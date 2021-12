Η πρώτη εμφάνιση ενός «πολεμιστή» Παναθηναϊκού

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΣ Γιάννινα σε μια unique εμφάνιση του Τριφυλλιού στην τρέχουσα σεζόν.

Eντυπωσιάστηκαν χθες ακόμα και ο Νίκος Νταμπίζας με τον Γιώργο Δώνη στο «Οpen» από τον αριθμό των φάουλ στο Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα: 20+17=37 συνολικά. Δεν θα έπρεπε να τους προκαλεί έκπληξη. Εχουν συμβεί και… χειρότερα σε αγώνες του ΠΑΣ: 45 φάουλ στο ματς με τον Απόλλωνα (ήττα με 1-0), 40 στο Περιστέρι εναντίον του Ατρομήτου (ισοπαλία 1-1). Μέσος όρος φάουλ/ματς στα παιχνίδια του ΠΑΣ; 29 παρακαλώ! Μόνο ο Παναιτωλικός του Αναστασίου πήγε να παίξει μόνο ποδόσφαιρο στους Ζωσιμάδες, έκανε μόλις 6 φάουλ και έφυγε με τρία γκολ στην πλάτη…

Αν δεν χύσεις αίμα με τον ΠΑΣ, δεν τον νικάς, το αναφέραμε και χθες. Αν δεν σκιστείς, θα χρειαστείς μπόλικη τύχη για να πάρεις το τρίποντο. Διότι είναι μια συμπαγής ομάδα, ένα πολύ δυναμικό σύνολο, το οποίο με τον τρόπο που αγωνίζεται μειώνει πολύ τον καθαρό χρόνο αγώνα και αν σου προηγηθεί… φασκελοκουκούλωτα!

Την είχε την τύχη σύμμαχό του χθες ο Παναθηναϊκός, στο δοκάρι από το έξοχο φάουλ του διαρκώς βελτιούμενου σε όλους τους τομείς Μανώλη Σάλιακα στο 42’. Την είχε και στη φάση του 1-0, όταν ο ΠΑΣ αγωνιζόταν με δέκα παίκτες καθώς ο Περέα είχε πέσει στην παγίδα που ο ίδιος στήνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια των αγώνων με τον ατσούμπαλο τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τα τρομερά για 21χρονο φυσικά προσόντα του. Όμως δεν επικράτησε επί του ΠΑΣ… συμπτωματικά.

Επικράτησε επειδή «πολέμησε» περισσότερο από κάθε άλλη φορά μετά το 0-0 στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού! Επειδή ήταν υπομονετικός, ψύχραιμος, πιεστικός, επιβλητικός με τον δικό του τρόπο. Επειδή δεν επέτρεψε στον ΠΑΣ να δημιουργήσει ούτε μία ευκαιρία σε ροή αγώνα, κι αυτό συνέβη στους Γιαννιώτες για πρώτη φορά σε ολόκληρο το πρωτάθλημα! Γι’ αυτό νίκησε χθες ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό νίκησε για πρώτη φορά εφέτος «πολεμώντας»!

Μετά το λάθος με τον Σάλιακα ο Τζήλος σφύριζε με «πολιτική»

Πώς πολέμησε τόσο πολύ για 94 λεπτά ο Παναθηναϊκός και έβγαλε το ματς χωρίς κίτρινη κάρτα; Ρωτήστε τον κύριο Θανάση Τζήλο. Έναν ρέφερι που έκανε τη χοντρή γκάφα στο 22’ και εν συνεχεία σφύριζε με «πολιτική». Να το πούμε όσο πιο απλά μπορούμε: επειδή δεν απέβαλε τον Σάλιακα στο 22’ (δεν έδωσε ούτε καν φάουλ στην εσκεμμένη από τον αμυντικό του ΠΑΣ ανατροπή του Παλάσιος σε αντεπίθεση, διότι αν καταλόγιζε το φάουλ θα ήταν γελοίο να μην τον τιμωρήσει με δεύτερη κίτρινη) έκανε τα στραβά μάτια και χάρισε πασιφανείς κίτρινες που έπρεπε να δώσει στους Βέλεθ – Βιγιαφάνιες.

Και εν συνεχεία, αφού δεν έδωσε αυτές τις κίτρινες στους Πράσινους, χάρισε και την αποβολή στον Περέα στο 75’ (εκτός φάσης σπρώξιμο στον Βέλεθ, τον αντικατέστησε άμεσα ο Ηρακλής Μεταξάς για να μην ρισκάρει κόκκινη στα τελευταία 15 λεπτά) κι’ άλλες δύο κίτρινες σε Καραχάλιο και Πίρσμαν. Ετσι συμβαίνει πολλές φορές: το ένα λάθος φέρνει τ’ άλλο όταν δεν σφυρίζεις αυτό που βλέπεις και βλέπουν όλοι, αλλά αυτό που αποφασίζεις με το μυαλό στην «εξισορρόπηση». Kαι καταλήγεις σε διαιτητικό ναυάγιο. Αν ο Κλάτενμπεργκ συνεχίζει να ορίζει τον Τζήλο μόνο και μόνο επειδή υπήρξε θύμα βίας, τρομοκρατίας και… λευκού Polo, είναι μέγα σφάλμα: ας το ξανασκεφτεί ο Αγγλος…

Kαν'το σαν τον Πατσίνο: Ιnch by inch

Όπως και ο κόουτς Μεταξάς θα πρέπει να σκεφτεί αν θα επιμείνει σ’ αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, τον οποίο ο Γιοβάνοβιτς και το τιμ του έκαναν σμπαράλια χθες. Όχι εντυπωσιακά, όχι θεαματικά. Σταγόνα – σταγόνα, μέτρο – μέτρο. Ιnch by inch που’ λεγε και ο Pacino στο Any Given Sunday. Κι όταν βρήκε το ρήγμα στη δεξιά πτέρυγα (των Γκραντάφσκι – Σάλιακα, χωρίς σημαντική υποστήριξη από τον Ντομίνγκεθ) και έστειλε πιο «ψηλά» τους Χουάνκαρ – Βιγιαφάνιες να παίζουν κοντά στον Αϊτόρ, βρήκε από το 55’ έως το 75’ δύο γκολ κι άλλες τρεις φάσεις από την αριστερή πτέρυγα: 2-0, αυτό ήταν όλο.

Οι αλλαγές του δίκαιου Ιβάν



Ο Παναθηναϊκός με εξαίρεση το ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έχει «δώσει» σε 4,5 ώρες ποδοσφαίρου μόνο τρεις ευκαιρίες σε ροή αγώνα στους αντιπάλους του με το 4-3-3! Μία στη Λαμία (γκολ Αραμπούλι), μία στον Παναιτωλικό (σουτ του Καρέλη πάνω στον Μπρινιόλι), καμία στον Ατρόμητο και στον ΠΑΣ Γιάννινα! Νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό; Η’ ότι θα συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι; Όχι βέβαια! Παράγεται από τις προπονήσεις. Και κατατίθεται στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, με 11 ξένους στην ενδεκάδα και πέντε Ελληνες (Διούδη, Κώτσιρα, Αλεξανδρόπουλο, Χατζηγιοβάνη, Ιωαννίδη) στον πάγκο! Αν οι τρεις εξ’ αυτών αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι στην καθημερινότητα από τον Σάντσες, τον Μαουρίσιο και τον Παλάσιος, θα επιστρέψουν στην ενδεκάδα: ο Γιοβάνοβιτς έχει τα «κολλήματά» του όπως όλοι, όμως άδικος δεν είναι. Και όπως έχει αποδείξει με τις δυο διαφοροποιήσεις διάταξης από την εκκίνηση της σεζόν (4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3), δεν διστάζει να κάνει και τις αλλαγές του. Αργεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά τις κάνει! Με γνώμονα το όφελος της ομάδας. Ξέρει, επί παραδείγματι, ότι από τον Καρλίτος στο 4-3-3 δεν θα πάρει πολλά γκολ. Ελα, όμως, που η ομάδα νικά συχνότερα με την αλλαγή διάταξης…

Ο Σένκεφελντ και ο αριστεροπόδαρος στόπερ



Μια απ΄αυτές τις αλλαγές (κι ας άργησε…) είναι η επιστροφή του Σένκεφελντ. Αν είναι στα καλά του, ο Ολλανδός θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να γίνει πιο αποτελεσματικός αμυντικά και πιο πιεστικός επιθετικά, διότι θα «ανεβάσει» όλη την αμυντική γραμμή. Κι αν ο Παναθηναϊκός βρει και τον… πολυπόθητο από το καλοκαίρι δυναμικό αριστερό στόπερ, μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Δύσκολο, πολύ δύσκολο στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Και το επαναλαμβάνουμε: έχει πέντε κεντρικούς αμυντικούς, δεν χρειάζεται να πάρει έκτο, αν το προπονητικό τιμ δεν είναι απολύτως βέβαιο πως ο νέος θα κάνει πραγματικά τη διαφορά!

Υ.Γ. Δείτε ξανά τον πανηγυρισμό στο 1-0. Ο Μαουρίσιο δεν έχει πανηγυρίσει με τόσο πάθος ούτε το περσινό γκολ του επί του Ολυμπιακού! Εφέτος δεν.. πανηγύριζε καν στα γκολ που είχε βάλει με τον Απόλλωνα, τη Λαμία και τον ΠΑΟΚ. Και όλοι τρέχουν πάνω του! Οι νίκες φέρνουν και κίνητρα, και συσπείρωση. Κάνουν ορατούς τους στόχους, ερεθίζουν περισσότερο τον αγωνιστικό εγωισμό. Ειδικά όταν νιώθεις ότι έχεις «πολεμήσει» πολύ στο γήπεδο! Κι αν θέλει ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στον προημιτελικό γύρο του Κυπέλλου πρέπει να παίξει εναντίον του Βόλου την Πέμπτη με την ίδια νοοτροπία: του πολεμιστή!