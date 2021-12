Έρευνα ΠΣΑΠΠ: Περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ οι οφειλές των ελληνικών ομάδων σε παίκτες

Σύμφωνα με έρευνα του ΠΣΑΠΠ, οι ελληνικές ομάδες οφείλουν περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ σε μισθούς παικτών μέσα σε μια δεκαετία.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών πραγματοποίησε έρευνα, σύμφωνα με την οποία την τελευταία δεκαετία οι ελληνικές ομάδες οφείλουν περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε ποδοσφαιριστές. Πρόκειται για μισθούς που έχουν παρακρατηθεί σε 1000 παίκτες από συλλόγους που αντομετώπισαν οικονομικές δυσκολίες. Πρόκειται για 56 κλαμπ που αθέτησαν πληρωμές.

Το μεγαλύτερο ποσό που δεν καταβλήθηκε συγκεντρώθηκε τη σεζόν 2014-2014, κατά την οποία δεν καταβλήθηκε το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε, το ποσό μειώθηκε, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί «αγκάθι» για τον ΠΣΑΠΠ, ο οποίος θα μπορούσε να έχει διαθέσει τους πόρους του στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών.

Greek football clubs owe more than €25 million in unpaid wages to players, according to new research by the national player union @PSAP1976. #FIFPRO supports PSAP in their pursuit of a national fund that protects players from teams defaulting on salary payments.