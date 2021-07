Καγκάβα: Πανέτοιμος για τη νέα σεζόν με τον ΠΑΟΚ (pics)

Αρκετά πιο έτοιμος και έχοντας πλέον προσαρμοστεί πολύ καλύτερα στον ΠΑΟΚ, ο Σίντζι Καγκάβα ανυπομονεί για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ιάπωνας αστέρας που από την περασμένη σεζόν και πιο συγκεκριμένα το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου, ανήκει στον «δικέφαλο του βορρά», έκανε φέτος προετοιμασία με την ομάδα του και φαίνεται ότι αισθάνεται έτοιμος να προσφέρει.

«Ήταν ζόρικη η προετοιμασία στην Ολλανδία αλλά δούλεψα στα πάντα. Κάναμε πρόοδο ως ομάδα και είμαστε έτοιμοι για τη νέα σεζόν» έγραψε ο Καγκάβα στα social media.

It’s been tough training camp in Netherlands but I got great preparation for everything.

Make progress with team, let’s get ready for the next season.#sk23 #paok pic.twitter.com/R2eJLPK2Tv