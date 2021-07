Βατσλίκ: «Ανυπομονώ να μάθω τα ελληνικά, ευχαριστώ που με επέλεξες Ολυμπιακέ»

Ο Τόμας Βατσλίκ εξέφρασε την ανυπομονησία του να γνωρίσει το «Γ. Καραϊσκάκης» και τους συμπαίκτες του, να μάθει την ελληνική γλώσσα και ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό που τον επέλεξε.

Ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Τόμας Βάτσλικ, ανέφερε ότι αποδέχτηκε την πρόκληση των «ερυθρόλευκων», ευχαρίστησε τη νέα του ομάδα που τον επέλεξε και εξέφρασε την ανυπομονησία του να γνωρίσει το νέο γήπεδο, τους συμπαίκτες του, αλλά και να μάθει την ελληνική γλώσσα.

Ο 32χρονος διεθνής Τσέχος ανέφερε:

«Η πρόκληση έγινε αποδεκτή. Ανυπομονώ να γνωρίσω το νέο μου γήπεδο και τους συμπαίκτες, να εξερευνήσω την πόλη και να μάθω μια νέα γλώσσα. Σε ευχαριστώ Ολυμπιακέ που με επέλεξες».

Challenge accepted! 🧤 I’m looking forward to meeting my new home & teammates, explore the city, and learn a new language! Thank you, @olympiacosfc, for choosing me! Game pic.twitter.com/hd0PWetNmt