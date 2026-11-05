Επικυρώθηκε το όνομα «Πανηλειακός Αθλητικός Σύλλογος» στη Γ.Σ. του ΠΑΣ Πύργος, με τους φιλάθλους της ομάδας να υποδέχονται την είδηση με καπνογόνα και συνθήματα έξω από το Δημαρχείο.

Η αναμονή τελείωσε για τον κόσμο του ΠΑΣ Πύργος, καθώς 3 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ομάδα μετονομάζεται επίσημα σε «Πανηλειακός Αθλητικός Σύλλογος».

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, τα μέλη του σωματείου επικύρωσαν ομόφωνα τη μετονομασία του συλλόγου στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, το οποίο κατακλύστηκε από πλήθος φιλάθλων της ομάδας.

Την πρόταση για την τροποποίηση του καταστατικού παρουσίασε η υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ, Μαριάννα Μητροπούλου. Στην εισήγησή της περιέγραψε τη διαδρομή της ομάδας, από τις τοπικές κατηγορίες και τη Γ' Εθνική έως την άνοδο στη Super League 2, την οποία εξασφάλισε την περασμένη σεζόν. Όπως τόνισε, η επιστροφή του Πύργου στις επαγγελματικές κατηγορίες ύστερα από χρόνια επιβάλλει η ονομασία του συλλόγου να εκφράζει ολόκληρο τον νομό Ηλείας κι όχι μόνο την πρωτεύουσα συσπειρώνοντας έτσι όλον τον φίλαθλο κόσμο της περιοχής.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, χαιρέτισε την απόφαση κάνοντας λόγο για μια δίκαιη αποκατάσταση της αθλητικής ιστορίας του τόπου, υπογραμμίζοντας πως έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ώστε να επιστρέψει το ιστορικό όνομα του Πανηλειακού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που έληξε με 28 από τις 28 ψήφους υπέρ, οι οπαδοί που είχαν γεμίσει την κεντρική πλατεία της πόλης ξεσπασαν σε πανηγυρισμούς και συνθήματα, υποδεχόμενοι με ενθουσιασμό τη νέα εποχή του συλλόγου, που θα φέρει πλέον ξανά το ιστορικό του έμβλημα.



