Ο Γιάννης Τάτσης παραιτήθηκε από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και αποτελεί την ένατη αλλαγή προπονητή στην τρέχουσα Super League 2.

Δυο αλλαγές προπονητών προέκυψαν στη Super League 2 μετά την 7η αγωνιστική. Μετά τον Πύργο και την αντικατάσταση του Νώντα Κουτρομάνου από τον Δημήτρη Σπανό παρελθόν αποτελεί και ο Γιάννης Τάτσης από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Ο έμπειρος κόουτς παραιτήθηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης λίγες μέρες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ Β' και αποτελεί τον ένατο προπονητή που αποχώρησε από ομάδα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

H ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλαμαριάς

«Η ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την αποχώρηση του προπονητή της ομάδας Γιάννη Τάτση, μετά από παραίτηση που υπέβαλε ο ίδιος».

Οι προπονητές της Super League 2

Οι ομάδες που έχουν κάνει αλλαγή:

Αναγέννηση Καρδίτσας : Απόστολος Χαραλαμπίδης

: Απόστολος Χαραλαμπίδης Ζάκυνθος : Περικλής Αμανατίδης - Ηλίας Φυντάνης

: Περικλής Αμανατίδης - Ηλίας Φυντάνης Πανσερραϊκός : Κώστας Γεωργιάδης

: Κώστας Γεωργιάδης Νίκη Βόλου : Αλέκος Βοσνιάδης

: Αλέκος Βοσνιάδης Πανθρακικός: Γιάννης Αποστολίδης

Γιάννης Αποστολίδης Νέστος Χρυσούπολης : Σάκης Παπαβασιλείου

: Σάκης Παπαβασιλείου ΠΑΣ Πύργος : Δημήτρης Σπανός

: Δημήτρης Σπανός Απόλλωνας Καλαμαριάς: Σε αναζήτηση προπονητή, υποψήφιος ο Τιμόθεος Καβακάς

Οι προπονητές που συνεχίζουν από το καλοκαίρι: