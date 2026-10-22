Super League 2: Ένατη αλλαγή προπονητή, παραιτήθηκε ο Τάτσης από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς
Δυο αλλαγές προπονητών προέκυψαν στη Super League 2 μετά την 7η αγωνιστική. Μετά τον Πύργο και την αντικατάσταση του Νώντα Κουτρομάνου από τον Δημήτρη Σπανό παρελθόν αποτελεί και ο Γιάννης Τάτσης από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Ο έμπειρος κόουτς παραιτήθηκε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης λίγες μέρες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ Β' και αποτελεί τον ένατο προπονητή που αποχώρησε από ομάδα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.
H ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλαμαριάς
«Η ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την αποχώρηση του προπονητή της ομάδας Γιάννη Τάτση, μετά από παραίτηση που υπέβαλε ο ίδιος».
Δείτε ΕπίσηςSuper League 2: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής, ξεχωρίζουν Athens Kallithea - ΑΕΛ και Πανιώνιος - Μαρκό
Οι προπονητές της Super League 2
Οι ομάδες που έχουν κάνει αλλαγή:
- Αναγέννηση Καρδίτσας: Απόστολος Χαραλαμπίδης
- Ζάκυνθος: Περικλής Αμανατίδης - Ηλίας Φυντάνης
- Πανσερραϊκός: Κώστας Γεωργιάδης
- Νίκη Βόλου: Αλέκος Βοσνιάδης
- Πανθρακικός: Γιάννης Αποστολίδης
- Νέστος Χρυσούπολης: Σάκης Παπαβασιλείου
- ΠΑΣ Πύργος: Δημήτρης Σπανός
- Απόλλωνας Καλαμαριάς: Σε αναζήτηση προπονητή, υποψήφιος ο Τιμόθεος Καβακάς
Οι προπονητές που συνεχίζουν από το καλοκαίρι:
- Αστέρας Β' AKTOR: Γιάννης Κοντοές
- Athens Kallithea: Βαγγέλης Μόρας
- ΑΕΛ: Σωκράτης Οφρυδόπουλος
- Μαρκό: Σούλης Παπαδόπουλος
- Ελλάς Σύρου: Θανάσης Στάικος
- Ολυμπιακός Β': Άλβαρο Ρούμπιο
- Πανιώνιος: Χουάν Φεράντο
- ΠΑΟΚ Β': Ντάνι Πονζ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.