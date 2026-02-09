Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη.

Σε μια σπουδαία προσθήκη, ενόψει της μάχης που θα δώσει στα Playoffs για άνοδο στη Stoiximan Superleague προχώρησε η Νίκη Βόλου.

Ο σύλλογος της Μαγνησίας ανακοίνωσε την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Τριαντάφυλλου Πασαλίδη, που μεταξύ άλλων έχει αγωνιστεί και με τη φανέλα της Σαλερνιτάνα σε επίπεδο Serie A. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Athens Kallithea, ενώ έχει παίξει επίσης σε ΟΦΗ, Αστέρα Τρίπολης και Αιγινιακό.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Τριαντάφυλλο Πασαλίδη.

Ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1996 στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης και αγωνίζεται στην θέση του κεντρικού αμυντικού με ύψος 1,85. Προηγούμενη του ομάδα ήταν η Athens Kallithea με την οποία κατέγραψε 21 συμμετοχές και ένα γκολ στη Super League την περσινή περίοδο, ενώ τη φετινή σεζόν μέτρησε 14 συμμετοχές στη Super League 2 και ένα γκολ, αλλά και μία συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος.

Στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί σε Αιγινιακό, Αστέρας Τρίπολης και ΟΦΗ, ενώ έχει παίξει και στην Ιταλία με τη φανέλα της Σαλερνιτάνα. Συνολικά στην καριέρα του μετρά 236 συμμετοχές, έχοντας πετύχει 6 γκολ και μοιράσει 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει 12 παρουσίες με την Εθνική Ελπίδων.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Τριαντάφυλλο στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα.