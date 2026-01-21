Τέλος από τον Πανιώνιο ο Σιλβέστερ Φαν Ντερ Βάτερ

Παρελθόν από τον Πανιώνιο αποτελεί και επίσημα πλέον ο Ολλανδός επιθετικός, Σιλβέστερ Φαν Ντερ Βάτερ.

Ο Πανιώνιος, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική στη Superleague 2 «γκέλαρε» απέναντι στην Ελλάς Σύρου και έμεινε στο -7 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (20/01) την λύση της συνεργασίας του με τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή Σιλβέστερ Φαν Ντερ Βάτερ.

Ο 28χρόνος εξτρέμ, που την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην πατρίδα του και την Eredivisie για λογαριασμό της Βαλβάικ, έφτασε στον «Ιστορικό» το περασμένο καλοκαίρι και σε 14 εμφανίσεις με την φανέλα του αθηναϊκού συλλόγου πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Σιλβέστερ Βαν Ντερ Βάτερ.

Η οικογένεια του Πανιωνίου τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία.