ΑΕΚ: Ο Γκούμας πήρε μεταγραφή στο Αιγάλεω
Παρελθόν αποτελεί από την ΑΕΚ ο 22χρονος τερματοφύλακας, Δημήτρης Γκούμας, ο οποίος δεν είχε καταγράψει κάποια συμμετοχή με την πρώτη ομάδα των κιτρινόμαυρων από το 2024 όταν και αποκτήθηκε ως ελεύθερος.
Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με το Αιγάλεω για την παραχώρηση του Γκούμα, κρατώντας ποσοστό μεταπώλησης.
Πέρυσι ο νεαρός τερματοφύλακας είχε παραχωρηθεί δανεικός στη φινλανδική PK-35, παίρνοντας παιχνίδια καθώς πραγματοποίησε 26 εμφανίσεις.
Με την ΑΕΚ Β αγωνίστηκε δύο φορές τη σεζόν 2024-2025.
