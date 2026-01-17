ΑΕΚ: Ο Γκούμας πήρε μεταγραφή στο Αιγάλεω

Βασίλης Μπαλατσός
Ο Δημήτρης Γκούμας πήρε μεταγραφή από την ΑΕΚ στο Αιγάλεω

Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία για την παραχώρηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Γκούμα στο Αιγάλεω.

Παρελθόν αποτελεί από την ΑΕΚ ο 22χρονος τερματοφύλακας, Δημήτρης Γκούμας, ο οποίος δεν είχε καταγράψει κάποια συμμετοχή με την πρώτη ομάδα των κιτρινόμαυρων από το 2024 όταν και αποκτήθηκε ως ελεύθερος.

Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με το Αιγάλεω για την παραχώρηση του Γκούμα, κρατώντας ποσοστό μεταπώλησης.

Πέρυσι ο νεαρός τερματοφύλακας είχε παραχωρηθεί δανεικός στη φινλανδική PK-35, παίρνοντας παιχνίδια καθώς πραγματοποίησε 26 εμφανίσεις.

Με την ΑΕΚ Β αγωνίστηκε δύο φορές τη σεζόν 2024-2025.

