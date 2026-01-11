Η ομάδα του Ολυμπιακού Β' πήρε μία ακόμα φετινή νίκη στην κατηγορία της Super League 2, αυτήν την φορά με το 1-0 επί του Μαρκό.

Ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε εντός έδρας με σκορ 1-0 του Μαρκό. Σκόρερ της αναμέτρησης χρίστηκε ο Λιάτσος - που είχε μπει ως αλλαγή στον αγώνα - με γκολ του στο 68' με σουτ. Στο παιχνίδι αυτό έκανε ντεμπούτο για τους Ερυθρόλευκους ο νεοαποκτηθείς Θαρθάνα.

Ο Ολυμπιακός Β'΄πήρε την τρίτη διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στο 7′ ο γηπεδούχος είχε την πρώτη του καλή στιγμή, όταν ο Μαρτίνης μετά από ατομική ενέργεια έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Στο 20′ απείλησε ο Αργυρίου με σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Θεοδωράκης αντέδρασε σωστά και ενώ στο 22′ ο Παυλίδης έκανε το μακρινό σουτ και ο Κουράκλης έδιωξε σε κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Ερυθρόλευκοι» έγιναν πιο δημιουργικοί και είχαν περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. Στο 48′ ο Κεϊτά πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά ήταν αδύναμη η προσπάθειά του και μπλόκαρε σταθερά ο τερματοφύλακας της Μαρκό και ενώ στο 50′ ο Παυλίδης απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από την εστία του Ολυμπιακού.

Τρία λεπτά μετά, στο 53′, ο Κεϊτά είχε ευκαιρία να σκοράρει επίσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ αλλά μπλόκαρε ο Θεοδωράκης, ενώ στο 56′ νέα εκτέλεση φάουλ αυτήν τη φορά από τον Πνευμονίδη και ο γκολκίπερ της Μαρκό έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλή στιγμή με τον Καλλέργη στο 57′, αλλά το σουτ έξω από την περιοχή πήγε άουτ και ενώ στο 59′ ο Κεϊτά «γέμισε» από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκοτζαμανίδης πήρε την κεφαλιά και ο Θεοδωράκης έδιωξε εκ νέου σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 64′ επίσης από κόρνερ του Κεϊτά, αλλά η κεφαλιά του Φίλη κατέληξε ελάχιστα άουτ. Το γκολ που έκανε τη διαφορά στον αγώνα ήρθε στο 68′, όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε το έμμεσο μέσα στην περιοχή, ο Κεϊτά έστρωσε στον Λιάτσο και ο Έλληνας μέσος με πλασέ (σουτ) στην κίνηση διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Το παιχνίδι είδαν από κοντά οι Μεντιλίμπαρ και Κοβάσεβιτς. Είναι κάτι σύνηθες βέβαια για τον Ισπανό κόουτς: το να βλέπει δηλαδή ματς Ακαδημιών ή της β' ομάδας του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης (69′ Τουφάκης), Λιατσικούρας (56′ Θαρθάνα), Φίλης (82′ Λώλης), Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης (82′ Αλαφάκης), Κεϊτά, Αργυρίου (56′ Λιάτσος) και Ρολάκης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Μαρκοπουλιώτης, Στάμου (62′ Ίννος), Μιγιενγκά, Ντέντλερ (46′ Γκίνι), Κωνσταντακόπουλος (74′ Κιούσης), Καλλέργης, Παυλίδης, Φατιόν, Οικονομίδης και Σεμπά (62′ Λάζαρης).

Πρόγραμμα και αποτελέσματα 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10/1

Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1

Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2

Κυριακή 11/1

Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0

Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 1-0

Χανιά - Ηλιούπολη 0-2

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 44

2. Πανιώνιος 39

3. Μαρκό 28

4. Ολυμπιακός Β' 24

---------------------

5. Ελλάς Σύρου 23

6. Athens Kallithea 22

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 11

10. Παναργειακός 5