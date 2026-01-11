Ολυμπιακός Β': Νίκη των Πειραιωτών με 1-0 επί του Μαρκό
Ο Ολυμπιακός Β' επικράτησε εντός έδρας με σκορ 1-0 του Μαρκό. Σκόρερ της αναμέτρησης χρίστηκε ο Λιάτσος - που είχε μπει ως αλλαγή στον αγώνα - με γκολ του στο 68' με σουτ. Στο παιχνίδι αυτό έκανε ντεμπούτο για τους Ερυθρόλευκους ο νεοαποκτηθείς Θαρθάνα.
Ο Ολυμπιακός Β'΄πήρε την τρίτη διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στο 7′ ο γηπεδούχος είχε την πρώτη του καλή στιγμή, όταν ο Μαρτίνης μετά από ατομική ενέργεια έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Στο 20′ απείλησε ο Αργυρίου με σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Θεοδωράκης αντέδρασε σωστά και ενώ στο 22′ ο Παυλίδης έκανε το μακρινό σουτ και ο Κουράκλης έδιωξε σε κόρνερ.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Ερυθρόλευκοι» έγιναν πιο δημιουργικοί και είχαν περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. Στο 48′ ο Κεϊτά πλάσαρε μέσα από την περιοχή, αλλά ήταν αδύναμη η προσπάθειά του και μπλόκαρε σταθερά ο τερματοφύλακας της Μαρκό και ενώ στο 50′ ο Παυλίδης απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ και η μπάλα πέρασε λίγο άουτ από την εστία του Ολυμπιακού.
Τρία λεπτά μετά, στο 53′, ο Κεϊτά είχε ευκαιρία να σκοράρει επίσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ αλλά μπλόκαρε ο Θεοδωράκης, ενώ στο 56′ νέα εκτέλεση φάουλ αυτήν τη φορά από τον Πνευμονίδη και ο γκολκίπερ της Μαρκό έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλή στιγμή με τον Καλλέργη στο 57′, αλλά το σουτ έξω από την περιοχή πήγε άουτ και ενώ στο 59′ ο Κεϊτά «γέμισε» από εκτέλεση κόρνερ, ο Γκοτζαμανίδης πήρε την κεφαλιά και ο Θεοδωράκης έδιωξε εκ νέου σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 64′ επίσης από κόρνερ του Κεϊτά, αλλά η κεφαλιά του Φίλη κατέληξε ελάχιστα άουτ. Το γκολ που έκανε τη διαφορά στον αγώνα ήρθε στο 68′, όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε το έμμεσο μέσα στην περιοχή, ο Κεϊτά έστρωσε στον Λιάτσο και ο Έλληνας μέσος με πλασέ (σουτ) στην κίνηση διαμόρφωσε το τελικό 1-0.
Το παιχνίδι είδαν από κοντά οι Μεντιλίμπαρ και Κοβάσεβιτς. Είναι κάτι σύνηθες βέβαια για τον Ισπανό κόουτς: το να βλέπει δηλαδή ματς Ακαδημιών ή της β' ομάδας του Ολυμπιακού.
Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης (69′ Τουφάκης), Λιατσικούρας (56′ Θαρθάνα), Φίλης (82′ Λώλης), Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης (82′ Αλαφάκης), Κεϊτά, Αργυρίου (56′ Λιάτσος) και Ρολάκης.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Μαρκοπουλιώτης, Στάμου (62′ Ίννος), Μιγιενγκά, Ντέντλερ (46′ Γκίνι), Κωνσταντακόπουλος (74′ Κιούσης), Καλλέργης, Παυλίδης, Φατιόν, Οικονομίδης και Σεμπά (62′ Λάζαρης).
Πρόγραμμα και αποτελέσματα 16ης αγωνιστικής
Σάββατο 10/1
Athens Kallithea - Παναργειακός 1-1
Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου 0-2
Κυριακή 11/1
Καλαμάτα - Πανιώνιος 2-0
Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 1-0
Χανιά - Ηλιούπολη 0-2
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 44
2. Πανιώνιος 39
3. Μαρκό 28
4. Ολυμπιακός Β' 24
---------------------
5. Ελλάς Σύρου 23
6. Athens Kallithea 22
7. Αιγάλεω 14
8. Χανιά 12
9. Ηλιούπολη 11
10. Παναργειακός 5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.