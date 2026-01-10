Ο Πέδρο Κόντε με ανάρτηση του ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τον ΠΑΣ Γιάννινα και ευχήθηκε στους Ηπειρώτες να επιστρέψουν σύντομα στη Super League.

H τρίτη θητεία του Πέδρο Κόντε στον ΠΑΣ Γιάννινα ολοκληρώθηκε πρόωρα. Ο Ισπανός επιθετικός επέστρεψε το καλοκαίρι στην Ήπειρο για να βοηθήσει στην προσπάθεια που γίνεται, ως αρχηγός της ομάδας, έκανε εννέα εμφανίσεις στη Super League 2 δίχως να σκοράρει, όμως όπως ανακοίνωσε δεν θα συνεχίσει στους Γιαννιώτες.

Ο 37χρονος φορ στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ευχήθηκε ο ΠΑΣ να επιστρέψει σύντομα στη Stoiximan Super League, καθώς όπως ανέφερε το αξίζει ο κόσμος της ομάδας.

Η ανάρτηση του Πέδρο Κόντε

«Σήμερα κλείνω ένα κεφάλαιο που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα τελείωνε έτσι.

Έφτασα με έναν σαφή στόχο: να συνεισφέρω, να προσθέσω αξία και να βοηθήσω τον ΠΑΣ Γιάννινα να πάει στο σημείο που πίστευα ότι του άξιζε, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Έδωσα τη δουλειά μου, τη δέσμευση και την πεποίθησή μου σε κάθε βήμα.

Μερικές φορές, ακόμη και με αγνές προθέσεις και ειλικρινή προσπάθεια, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένουμε ή τα επιθυμούμε. Και αυτό, επίσης, είναι μέρος του ταξιδιού.

Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και τους φιλάθλους που ήταν πάντα κοντά στην ομάδα και σε μένα, τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Η υποστήριξή σας είναι αισθητή και δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Φεύγω με σεβασμό, με μάθηση και εύχομαι μόνο τα καλύτερα για τον σύλλογο.

Πραγματικά ελπίζω ότι αυτή η ομάδα θα επιστρέψει σύντομα στην Super League, γιατί ο λαός της το αξίζει πραγματικά.

Προχωράω μπροστά, μένοντας πιστός στις αξίες μου και στον τρόπο που κατανοώ αυτό το άθλημα και τη ζωή».