Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (11/11, 17:30).

Με προπόνηση που έγινε στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Αστέρας AKTOR για το ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Οι Αρκάδες θα διεκδικήσουν μια άτυπη ρεβάνς από τον Όμιλο για τον προ λίγων ημερών αποκλεισμό τους από το Κύπελλο Ελλάδας.

Στη διάθεση του Κρις Κόουλμαν επέστρεψαν οι δυο βασικοί ακραίοι μπακ των Κιτρινομπλέ, Νικολάι Άλχο και Ισιαγκά Σιλά. Ο Φινλανδό αποθεράπευτηκε από τον τραυματισμό του, ενώ ο Αφρικανός τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν εκτός με ειδική άδεια, λόγω της απώλειας της συζύγου του.

Τέλος εκτός για λόγους τακτικής έμειναν ο Έντερ και ο Γκιοακίνι.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Τζανδάρης, Τσίκο, Μούμο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντίετα, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου