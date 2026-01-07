Η έφεση της Καλαμάτας έγινε δεκτή από την ΕΠΟ.

Κανένα θέμα δεν υπάρχει πλέον με την απαγόρευση μεταγραφών που είχε επιβληθεί από τη FIFA στην Καλαμάτα.

Η ομάδα της Μεσσηνίας τακτοποίησε τις εκκρεμότητες και μάλιστα έχει προχωρήσει ήδη σε δύο μεταγραφές. Σ' αυτή του Παναγιώτου και του Μορέιρα. Το όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ δικαίωσε την Καλαμάτα κι έτσι έχει κανονικά άδεια για να προχωρήσει στον μεγάλο της στόχο που είναι η άνοδος.

Στην ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρεται: «Το Όργανο Εφέσεων Αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Ιανουαρίου 2026 εξέτασε την έφεση τής ΠΑΕ της Β' Εθνικής Κατηγορίας (Super League 2) «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Δέχεται τυπικά, ομόφωνα, και κατ’ ουσίαν την από 30.12.2025 έφεση.

Ακυρώνει και εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση.

Δέχεται την ακύρωση της ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας στην ΠΑΕ με την επωνυμία «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη διοργάνωση του Ελληνικού Πρωταθλήματος Β’ Εθνικής Επαγγελματικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου (Super League 2) για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026».