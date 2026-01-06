Η Μαύρη Θύελλα επισημοποίησε την απόκτηση του Μαξιμιλιάνο Μορέιρα.

Παίκτης της Καλαμάτας είναι με κάθε επισημότητα ο Μαξιμιλιάνο Μορέιρα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μαύρη Θύελλα κι ετοιμάζεται να αγωνιστεί στη Superleague 2 φέτος.

Ο 31χρονος μπακ βρισκόταν στη Ρίβερ Πλέιτ της Ουρουγουάης, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες του Πανσερραϊκού και του Λεβαδεικού.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Στη Μαύρη Θύελλα ο Μαξιμιλιάνο Μορέιρα!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μαξιμιλιάνο Μορέιρα (Maximiliano Moreira Romero).

Ο 31χρονος (11/06/1994) Ουρουγουανός πολυθεσίτης αγωνίζεται τόσο ως αριστερός μπακ, αλλά και ως αμυντικός μέσος. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Νασιονάλ και ακολούθως αγωνίστηκε σε Χουβεντούδ, Ουρακάν και Ρεντίστας.

Το καλοκαίρι του 2018 αποφάσισε να αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός της πατρίδας του, παίρνοντας μεταγραφή στην Αούστρια Κλάγκενφουρντ. Παρέμεινε για πέντε έτη στην ομάδα της Αυστρίας, κερδίζοντας μεταξύ άλλων την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Τον Ιούνιο του 2023 ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του Πανσερραϊκού, όπου και παρέμεινε για μία σεζόν, και την αμέσως επόμενη αγωνίστηκε στον Λεβαδειακό. Στο πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου επέστρεψε στην Ουρουγουάη, φορώντας τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ.

Υπήρξε επίσης διεθνής με όλες τις μικρές ομάδες της εθνικής Ουρουγουάης, καταγράφοντας περισσότερες από 70 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος.

Μαξιμιλιάνο, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις μεγάλες επιτυχίες με την ομάδα μας!»