Η Μαύρη Θύελλα επισημοποίησε την απόκτηση του Παναγιώτη Παναγιώτου.

Παίκτης της Καλαμάτας είναι με κάθε επισημότητα ο Παναγιώτης Παναγιώτου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τη Μαύρη Θύελλα κι ετοιμάζεται να αγωνιστεί στη Superleague 2, και να διεκδικήσει την άνοδο με την ομάδα της Μεσσηνίας.

Ο 23χρόνος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του ΑΟ Γιάννινα, έχει εμπειρία από την δεύτερη κατηγορία αφού αγωνιζόταν για τρεις σεζόν με την φανέλα του ΠΑΟΚ Β, ενώ και το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς, το πέρασε στον ΠΑΣ Γιάννινα με τον οποίο κατέγραψε 13 συμμετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαύρης Θύελλας:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Παναγιώτου.

Ο 23χρονος (16/01/2002) κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τον ΑΟ Γιάννινα και σύντομα έδειξε το ταλέντο και τις προοπτικές που διαθέτει με αποτέλεσμα να τον αποκτήσει ο ΠΑΟΚ.

Αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του «δικέφαλου του βορρά», κατακτώντας μεταξύ άλλων ένα αήττητο πρωτάθλημα με τους νέους. Τον Σεπτέμβριο του 2019 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, σε ηλικία μόλις 17 ετών, ενώ συμμετείχε σε αποστολές της πρώτης ομάδας. Αποτέλεσε βασικό στέλεχος και της Β ομάδας των «ασπρόμαυρων» για τρία έτη.

Η περασμένη σεζόν τον βρήκε να αγωνίζεται στην Κύπρο με τα χρώματα του Εθνικού Άχνας, καταγράφοντας 25 συμμετοχές. Το καλοκαίρι επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής περιόδου έπαιξε στον ΠΑΣ Γιάννινα, μετρώντας 13 εμφανίσεις.

Λόγω της ικανότητας του να προσαρμόζεται στα «θέλω» του εκάστοτε προπονητή του, έχει αγωνιστεί εκτός από τη φυσική του θέση τόσο ως αμυντικός μέσος, αλλά και ως μπακ.

Παναγιώτη, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις μεγάλες επιτυχίες με την ομάδα μας!