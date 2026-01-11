Η ανακοίνωση του Πανιωνίου για τη διαιτησία στο ματς με την Καλαμάτα.

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε 2-0 από την Καλαμάτα στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής στον νότιο όμιλο της Super League 2 κι έμεινε στο -5 από την ομάδα της Μεσσηνίας.

Οι Νεοσμυρνιώτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για τον μη καταλογισμό πέναλτι στο 93', με το σκορ στο 1-0, σε χέρι του Οικονόμου, εξέδωσαν ανακοίνωση και τόνισαν με νόημα ότι δίνουν συγχαρητήρια στον διαιτητή Κατσικογιάννη, αλλά μόνο για το πρώτο ημίχρονο...

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος θα ήθελε με την ανακοίνωση της να ευχαριστήσει την ΠΑΕ Καλαμάτα για τη φιλοξενία και να την συγχαρεί για τη νίκη της.

Παράλληλα θα θέλαμε να συγχαρούμε και τον διαιτητή Κύριο Κατσικογιάννη για την διαιτησία του πρώτου ημιχρόνου, όπου πραγματικά ήταν αλάνθαστος και μας έδειξε με την απόδοση του τα πρώτα 45 λεπτά ότι είναι ένας διαιτητής πολύ υψηλού επιπέδου.

Τέλος και όσον αφορά την ομάδα μας, οφείλουμε όλοι μέχρι τέλους να δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον καλύτερο μας εαυτό για να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και να επαναφέρουμε τον Ιστορικό εκεί που του αξίζει».