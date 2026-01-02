Τέλος από τον Μακεδονικό ο Νικόλοφ

Παρελθόν και επίσημα από τον Μακεδονικό αποτελεί ο Βαλεντίν Νικόλοφ.

Με ανακοίνωση του το απόγευμα της Πέμπτης 01/01, ο Μακεδονικός ανακοίνωσε και επίσημα την λύση της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Βαλεντίν Νικόλοφ.

Ο 22χρόνος Βούλγαρος μεσοεπιθετικός έφτασε στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης το περασμένο καλοκαίρι από την Σεπτέμβρη Σόφια στην πρώτη κατηγορία του Βουλγαρικού πρωταθλήματος και κατέγραψε 10 συμμετοχές με την ομάδα της Superleague 2, χωρίς να καταφέρει να καταγράψει κάποιο γκολ ή ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Μακεδονικός:

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Βαλεντίν και του εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στα επόμενα βήματα του!