Με ανακοίνωσή της η ομάδα γνωστοποίησε πως το ban έχει τακτοποιηθεί και ο μεταγραφικός σχεδιασμός προχωράει κανονικά.

Απαγόρευση μεταγραφών τέλος για την Καβάλα. Ο σύλλογος της Superleague 2 με επίσημη ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως τακτοποιήθηκε το σχετικό ban που είχε επιβληθεί λόγω χρεών.

Η διοίκηση του ΑΟΚ έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να λύσει αυτό το πρόβλημα και πλέον προχωράει κανονικά στον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της νέας χρονιάς, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι τακτοποιήθηκε πλήρως το πρόβλημα απαγόρευσης μεταγραφών (Βan), καθώς το σχετικό ποσό καταβλήθηκε στο ακέραιο.

Η ομάδα μπαίνει πλέον σε φάση ενεργού μεταγραφικού σχεδιασμού, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα χρονιά με φιλοδοξίες, στόχους και προοπτική.

Ευχαριστούμε τον κόσμο του ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί.