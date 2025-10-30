Αποσύρεται η διοίκηση της Καβάλας, δύσκολες ώρες για τους «Αργοναύτες»

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Καβάλας γνωστοποίησε πως αποσύρεται και κάλεσε όποιον επιθυμεί να βοηθήσει να το έχει κάνει μέσα στις επόμενες δύο βδομάδες, καθώς θα καλύψει τις υποχρεώσεις για τις επόμενες δύο αγωνιστικές.

Δύσκολες ώρες περνάει η Καβάλα με την διοίκηση των «Αργοναυτών» να ανακοινώνει πως αποχωρεί από την ομάδα, καλώντας μάλιστα όποιον επενδυτή θέλει να βοηθήσει να το κάνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Και είναι μέσα στις επόμενες δύο βδομάδες γιατί θα πληρώνει τις υποχρεώσεις έως και τις επόμενες δύο αγωνιστικές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους, τους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της ομάδας, ότι μετά τα τελευταία γεγονότα που έχουν έρθει στην επικαιρότητα και τις εξελίξεις που τα συνόδευσαν, αποφασίστηκε η απόσυρση της παρούσας διοίκησης από τη διοίκηση της ομάδας.

Παρά την απόφαση αυτή, η διοίκηση θα καλύψει στο ακέραιο τα έξοδα των δύο επερχόμενων αγωνιστικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια και η αξιοπρεπής παρουσία του συλλόγου στις υποχρεώσεις του.

Παράλληλα, καλείται οποιοσδήποτε σοβαρός επενδυτής ή ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, να ενημερώσει τη Διοίκηση εντός των επόμενων δύο (2) εβδομάδων.

Ο επόμενος υποψήφιος επενδυτής καλείται απλώς να καλύψει το ποσό της εγγυητικής επιστολής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της ομάδας και να ξεκινήσει η νέα διοικητική εποχή του συλλόγου.

Η Διοίκηση της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ ευχαριστεί θερμά όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια».