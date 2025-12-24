Μακεδονικός: Τέλος ο Βασίλης Αλτιντζής
Παρελθόν από τον Μακεδονικό αποτελεί ο Βασίλης Αλτιντζής, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Αλτιντζή. O 23χρονος (25/087/2002) μεσοεπιθετικός εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στον Μακεδονικό και στην διάρκεια της παρουσίας του, κατάφερε να αγωνιστεί σε 13 παιχνίδια, Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, σημειώνοντας ένα γκολ. Η διοίκηση του συλλόγου ευχαριστεί θερμά τον Βασίλη και του εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στα επόμενα βήματα του».
