Οι φίλαθλοι της Αναγέννησης Καρδίτσας επεφύλαξαν μία τρομερή υποδοχή στους παίκτες μετά το διπλό που πέτυχε η ομάδα στην Τρίπολη.

Η νίκη που πέτυχε η Αναγέννηση Καρδίτσας στην έδρα του Αστέρας B' Aktor με 1-0 για την 15η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2, η οποία έφερε την ομάδα της Θεσσαλίας στην δεύτερη θέση και σε απόσταση ενός βαθμού από τον πρώτο Ηρακλή δεν πέρασε έτσι από τον κόσμο της ομάδας.

Φίλαθλοι της Αναγέννησης περίμεναν το πούλμαν της ομάδας με την επιστροφή του από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας και μόλις το είδαν άναψαν καπνογόνα, άρχισαν να πετούν πυρετοχνήματα και να τραγουδούν συνθήματα της ομάδας πανηγυρίζοντας όχι μόνο για την χθεσινή νίκη, αλλά για την εν γένει πορεία της ομάδας τους μέχρι το τέλος του 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι στο ενδιάμεσο είχε παραιτηθεί, παρά τη νίκη, ο προπονητής του κλαμπ, Τιμόθεος Καβακάς, με την παραίτησή του να γίνεται δεκτή από την διοίκηση της ομάδας.

Το βίντεο από την υποδοχή