Αναγέννηση Καρδίτσας: Τέλος ο Καβακάς, σε πρώτο πλάνο ο Σπανός

Η Αναγέννηση Καρδίτσας έκανε αποδεκτή την παραίτηση του προπονητή Τίμου Καβακά κι έχει επαφές με τον Δημήτρη Σπανό.

Η Αναγέννηση Καρδίτσας νίκησε εκτός έδρας 1-0 τον Αστέρα Aktor Β', έμεινε στο -1 από τον Ηρακλή, ωστόσο, ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον προπονητή Τίμο Καβακά, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του κι αυτή έγινε αποδεκτή.

Φαβορί για να διαδεχθεί τον Καβακά στον πάγκο της θεσσαλικής ομάδας είναι ο έμπειρος Δημήτρης Σπανός. Έχουν γίνει ορισμένες συζητήσεις και θα φανεί άμεσα αν θα είναι αυτός που θα αναλάβει. Να θυμίσουμε ότι ο 56χρονος Σπανός στην αρχή της σεζόν ήταν στον Ηρακλή. Έμεινε για 9 αγώνες και έλυσε τη συνεργασία με τον «γηραιό», Τώρα είναι πιθανό να τον βρει στον δρόμο του στην προσπάθεια για την άνοδο στη Super League.

Ο Σπανός έχει τεράστια εμπειρία κι έχει αγωνιστεί στις εξής ομάδες: Ηρακλής, Καλαμάτα, Χανιά, Ιωνικός, Λεβαδειακός, Δόξα Δράμας, Α.ο. Κέρκυρα, Άρης, Παναιγιάλιος, Απόλλων Σμύρνης, Λαμία, Παναχαϊκή, Πανελευσινιακός, Α.ε. Ερμιονίδας, Αιολικός, Α.σ. Ρόδος, Αίας Σαλαμίνας, Βύζας Μεγάρων, Αναγέννηση Άρτας.

Η ανακοίνωση για τον Καβακά

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ για το διαζύγιο με τον Καβακά αναφέρεται: «ΗΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση του προπονητή Τίμου Καβακά.

Το γεγονός ότι η συνεργασία ολοκληρώθηκε δεν μηδενίζει τα όσα σημαντικά προσέφερε ο κόουτς στην ομάδα μας τον 1,5 χρόνο στον οποίο βρέθηκε στον πάγκο.

Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε το σύλλογο στην επιστροφή στη Super League 2 και φέτος έβαλε τις βάσεις για να κάνει η Αναγέννηση Καρδίτσας πρωταθλητισμό.

Τον ευχαριστούμε για όλα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».