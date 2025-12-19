Το επερχόμενο παιχνίδι της ομάδας του Ολυμπιακού Β' θα έχει κάλυψη από το κανάλι του Mega News.

Η σχετική ανακοίνωση για το ματς της ομάδας του Ολυμπιακού Β' και την κάλυψη που θα έχει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 ,που θα διεξαχθεί την Κυριακή 21/12/25 στις 15:00 στο ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ , θα προβληθεί από το MEGA NEWS».