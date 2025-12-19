Super League 2: Από το Mega News το Παναργειακός - Ολυμπιακός Β'
Το επερχόμενο παιχνίδι της ομάδας του Ολυμπιακού Β' θα έχει κάλυψη από το κανάλι του Mega News.
Η σχετική ανακοίνωση για το ματς της ομάδας του Ολυμπιακού Β' και την κάλυψη που θα έχει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025-26 ,που θα διεξαχθεί την Κυριακή 21/12/25 στις 15:00 στο ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ , θα προβληθεί από το MEGA NEWS».
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.