Παρελθόν τρεις παίκτες από τον ΠΑΣ Γιάννινα

Ο ΠΑΣ Γιάννινα προχωράει σε αλλαγές και γι' αυτό έλυσε την συνεργασία του με τρεις ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Παρελθόν από τον ΠΑΣ Γιάννινα αποτέλεσαν τρεις παίκτες της ομάδας. Ο πρώτος ήταν ο 19χρονος Αλβανός αριστερός μπακ Κλαούντιο Μπάλιου, που ήρθε τον περασμένο Δεκέμβριο από τον Ηρακλή και φέτος δεν αγωνίστηκε καθόλου.

Ο δεύτερος ο 23χρονος Έλληνας δεξιός μπακ Αλέξανδρος Χάιδος, που αποκτήθηκε τον περασμένο Μάρτιο ως ελεύθερος από την Ηλιούπολη και φέτος έπαιξε μόλις σε δύο παιχνίδια και ο τρίτος ο 19χρονος Ελληνοαλβανός επιθετικός μέσος Αλέξανδρος Ελέζι, που ήρθε φέτος στην ομάδα, όμως αποχωρεί έχοντας αγωνιστεί μονάχα μία φορά για 45 λεπτά.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές ΧΑΪΔΟ, ΕΛΕΖΙ και BALLIU.

Οι τρεις ποδοσφαιριστές επέδειξαν επαγγελματισμό και συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο και τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής τους διαδρομής.

Ο Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ συνεχίζει με ξεκάθαρο πλάνο, συνέπεια και σεβασμό προς όλους όσους φορούν ή φόρεσαν τη φανέλα του συλλόγου».