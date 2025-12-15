Σύνδεσμος Φίλων ΠΑΣ Γιάννινα: «Η περίοδος χάριτος και υπομονής ΤΕΛΕΙΩΣΕ»

Σκληρή ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΣ Γιάννινα, με τους Ηπειρώτες βλέποντας την ομάδα τους να είναι στην 8η θέση του Βορείου Ομίλου να αναφέρουν πως η υπομονή τους τελείωσε.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πραγματοποιεί κακή πορεία στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, καθώς βρίσκεται στην 8η θέση με 9 βαθμούς όσους και ο προτελευταίος Καμπανιακός. Μια πορεία που σίγουρα δεν αρέσει στον κόσμο, με τον Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΣ Γιάννινα με σκληρή του ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής: «Η περίοδος χάριτος και υπομονής ΤΕΛΕΙΩΣΕ με την εμφάνιση της χθεσινής αναμέτρησης στην Καρδίτσα.

Αρχής γενομένης από την προσεχή αναμέτρηση στην Θεσσαλονίκη, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πρώτον το σεβασμό που μας αναλογεί και δεύτερον το πάθος που αναλογεί στην ιστορία και το έμβλημα του συλλόγου.

Οποιοσδήποτε νομίζει πως ο τεράστιος ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, είναι πολύ τεράστιος για τις δυνατότητες του (όποιος και αν είναι αυτός και σε όποιο πόστο και αν βρίσκεται), τα μαζεύει και αποχωρεί ΣΗΜΕΡΑ.

Τα όσα είπαμε σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την αποστολή για μία ολόκληρη ώρα μετά το πέρας της αναμέτρησης, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και ελπίζουμε να τα δούμε στην πράξη την προσεχή αγωνιστική.

Ειδάλλως θα τα ξανα πούμε…».