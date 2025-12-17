Ολυμπιακός Β': Σαρωτικοί οι Ερυθρόλευκοι, 3-0 το Αιγάλεω
Ο Ολυμπιακός Β' έδειξε φανερά σημάδια αγωνιστικής ανόδου με το 3-0 επί του Αιγάλεω. Σκόρερ του εξ αναβολής αγώνα για τον Νότιο Όμιλο ήταν ο Λιατσικούρας στο 32' με σουτ αλλά και στο 63' ενώ το 3-0 έκανε ο Ζουγλής με σουτ στο 68'.
Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Χότσκο, Κουϊρουκίδης (61′ Κωστέας), Βάρκας (71′ Καραμπάς), Αθανασακόπουλος, Ευαγγέλου, Τάμπας (61′ Τσιλιγγίρης), Απαλοδήμας, Ενομό (71′ Φοφανά) και Τάτσης (79′ Ουνγιαλίδης).
Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Κουράκλης, Μπιλάλ (78′ Λώλης), Λιάτσος (64′ Αργυρίου), Μαρτίνης, Ζουγλής (71′ Ρολάκης), Λιατσικούρας, Κουτσογούλας (71′ Δάμα), Τανούλης, Πνευμονίδης (64′ Φίλης), Κεϊτά και Κουτσίδης.
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 38
2. Πανιώνιος 36
3. Μαρκό 25
4. Athens Kallithea 21
5. Ελλάς Σύρου 19
6. Ολυμπιακός Β' 18
7. Αιγάλεω 14
8. Χανιά 12
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.