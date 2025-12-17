Ο Ολυμπιακός Β' έκανε αγωνιστική επίδειξη δύναμης κόντρα στο Αιγάλεω σε εξ αναβολής αγώνα του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Ο Ολυμπιακός Β' έδειξε φανερά σημάδια αγωνιστικής ανόδου με το 3-0 επί του Αιγάλεω. Σκόρερ του εξ αναβολής αγώνα για τον Νότιο Όμιλο ήταν ο Λιατσικούρας στο 32' με σουτ αλλά και στο 63' ενώ το 3-0 έκανε ο Ζουγλής με σουτ στο 68'.

Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Χότσκο, Κουϊρουκίδης (61′ Κωστέας), Βάρκας (71′ Καραμπάς), Αθανασακόπουλος, Ευαγγέλου, Τάμπας (61′ Τσιλιγγίρης), Απαλοδήμας, Ενομό (71′ Φοφανά) και Τάτσης (79′ Ουνγιαλίδης).

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Κουράκλης, Μπιλάλ (78′ Λώλης), Λιάτσος (64′ Αργυρίου), Μαρτίνης, Ζουγλής (71′ Ρολάκης), Λιατσικούρας, Κουτσογούλας (71′ Δάμα), Τανούλης, Πνευμονίδης (64′ Φίλης), Κεϊτά και Κουτσίδης.

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 38

2. Πανιώνιος 36

3. Μαρκό 25

4. Athens Kallithea 21

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β' 18

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 12

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4