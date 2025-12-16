Τέλος από την Athens Kallithea ο Ινσούα!

Παρελθόν και επίσημα από την Athens Kallithea αποτελεί ο Αργεντινός αμυντικός, Εμάνουελ Ινσούα.

Με επίσημη ανακοίνωση της το πρωί της Τρίτης (16/12) η Athens Kallithea ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Αργεντινό αμυντικό, Εμάνουελ Ινσούα. Σύμφωνα με τον αθηναϊκό σύλλογο ο ίδιος ο παίκτης, που ήρθε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, προχώρησε σε αυτή την λύση εξαιτίας κάποιων οικογενειακών θεμάτων που δεν του επιτρέπουν να παραμείνει στην Αθήνα.

Έτσι, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ αναμένεται να επιστρέψει πίσω στην Αργεντινή, με την ομάδα να τον ευχαριστεί για την προσφορά του. Θυμίζουμε ότι σε 11 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Superleague 2 ο 34χρόνος αριστερός μπακ κατέγραψε ένα τέρμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea:

O Emanuel Insúa προχώρησε σε πρόωρη λύση του συμβολαίου με την Athens Kallithea FC, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, και θα επιστρέψει στην Αργεντινή.

Ο Insúa, 34 ετών, ήρθε στην AKFC από τη Racing de Ferrol τον Αύγουστο 2025, και κατέγραψε 11 συμμετοχές με ένα γκολ στο πρωτάθλημα την τρέχουσα σεζόν.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Emanuel για τη συνεισφορά του και εύχεται τα καλύτερα, τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του.