Με 0-2 πέρασε η Μαρκό από την έδρα της Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη, παίρνοντας ένα σπουδαίο τρίποντο στη μάχη εισόδου των Playoffs της Superleague 2.

«Φρένο» στην ανοδική πορεία της Ελλάς Σύρου έβαλε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) η Μαρκό, που επικράτησε με 0-2 των νησιωτών στο Δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου με αυτό το τρίποντο παρέμεινε στην 3η θέση του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2 και αύξησε περισσότερο τις πιθανότητές της να βρεθεί στα Playoffs, ενώ εκείνη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα υπέστη μόλις την δεύτερη ήττα μέσα στο «σπίτι» της.

Το ματς:

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα το ματς και πήραν «κεφάλι» στο σκορ στο 17ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ και αδράνεια στην περιοχή του Γκίνη, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Παυλίδη που με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ.

Πριν προλάβει να συνέλθει από το πρώτο γκολ, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα δέχθηκε και δεύτερο. Ξανά από εκτέλεση φάουλ (με πάσα), έγινε η σέντρα από τα δεξιά και ο Προβυδάκης άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-2 στο 25', το οποίο ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι Συριανοί πήραν την κατοχή της μπάλας και μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο σε καμία των περιπτώσεων δεν βρήκαν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς, με τους φιλοξενούμενους να διαχειρίζονται άψογα το υπέρ τους προβάδισμα και να φεύγουν από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων με 3 πολύτιμους βαθμούς.

Σημειώνεται πως στο φινάλε υπήρξε μίνι-σύρραξη μεταξύ Σεμπά - Βερνάρδου και Φατιόν - Μουντρίχα, με τους ψυχραιμότερους να λειτουργούν ως «πυροσβέστες» και το συμβάν να λήγει ήρεμα.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Γαρουφαλιάς (63′ Ζώνιος), Βερνάρδος, Γιάκος (80′ Καλός), Τριμμάτης, Κόλα, Μπάμπης (80′ Μούντριχας), Γκέζος.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Σμάλης, Μιγιενγκά, Παυλίδης (68′ Σεμπά), Αλεξόπουλος, Μιούλερ, Οικονομίδης, Ντέντλερ, Φατιόν, Κυριακίδης

Superleague 2 - Νότιος Όμιλος

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 0-0

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 0-2

Αιγάλεω - Καλαμάτα, 14:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

Ηλιούπολη - Πανιώνιος, 15:00

Χανιά - Παναργειακός, 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 35

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 25

4. Athens Kallithea 21

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β' 15

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4