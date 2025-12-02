Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Αιγάλεω τις τελευταιές ημέρες μετά από καταγγελίες για βίαια συμπεριφορά του προέδρου, Αχιλλέα Καραχάλιου προς τους ποδοσφαιριστές.

Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Αιγάλεω, Άρης Παλτόγλου, μίλησε σήμερα το πρωί στην «ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101,8» και τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με το χαστούκι που έδωσε ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου από τα δυτικά προάστια, Αχιλλέας Καραχάλιος στον γκολκίπερ της ομάδας, Ηλία Κυρίτση μετά την λήξη του αγώνα κόντρα στην Μαρκό.

Ο κ.Παλτόγλου τοποθετήθηκε ακόμη και για τις ανακοινώσεις που εξέδωσε η Θύρα 12, αλλά και το ερασιτεχνικό τμήμα του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Άρης Παλτόγλου:

«Είναι ένας μπροστινός πρόεδρος. Δεν υπάρχει αυτός που είναι από πίσω του, είναι χαμένος στα βάθη της Ασίας. Αυτή είναι η κατάντια του Αιγάλεω, έχουν ρίξει πολύ την ομάδα. Εμείς σαν οικογένεια που είμαστε μόνο Αιγάλεω, πήραμε την ομάδα από τα πολύ χαμηλά και την φτάσαμε σε ένα σημείο. Η Θύρα 12 δεν εξαγοράζεται, δεν είναι σαν τα μούτρα του. Αυτός ο άνθρωπος βάρεσε τον Γιάκο, τον Αλεξόπουλο, πέρσι παίκτη της Ηλιούπολης και φέτος αυτόν. Θα τα πούμε στα δικαστήρια με αυτόν για όσα έγραψε στην ανακοίνωσή του. Η συνάντηση που έγραψε δεν έχει γίνει ποτέ γιατί δεν έχω κάτι να πω μαζί του».

«Αυτός είναι ένα τίποτα, είναι ντροπή να είναι σε αυτό τον χώρο ένας ανεπάγγελτος. Ο κ. Τιρτιράκης (πρόεδρος του Ερασιτέχνη) λέει ότι αν η ομάδα πέσει θα την αναλάβω εγώ, γιατί όλοι αυτοί θα εξαφανιστούν. Είχαμε κάνει συνάντηση με ανθρώπους που έχουν την ομάδα και μας είχαν πει 1,5 εκατομμύριο ευρώ συν τα χρέη. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γιατί είναι ΠΑΕ. Το μόνο που περιμένω είναι ότι αν πέσει να βγω μπροστά, ή αν την αναλάβει κάποιος άνθρωπος να είμαι μαζί του».

