Πρόεδρος Αιγάλεω: «Υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ομάδας»

Με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Αιγάλεω, Αχιλλέας Παπακωνσταντίνου έκανε λόγο για προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας των «κυανόλευκων» ανέφερε μεταξύ άλλων πως αυτή την προσπάθεια αποσταθεροποίησης την κάνουν συγκεκριμένα άτομα, πιθανότατα συνδεδεμένα με την παλιά ιδιοκτησία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται μια συντονισμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ΠΑΕ Αιγάλεω. Ως Πρόεδρος της ομάδας —και ως άνθρωπος που υπήρξα για χρόνια οπαδός του Αιγάλεω πριν αναλάβω οποιονδήποτε θεσμικό ρόλο— οφείλω να τοποθετηθώ με απόλυτη διαφάνεια και ευθύτητα.

Μετά τις δημόσιες αναφορές και τις «υποδείξεις» συγκεκριμένων οργανωμένων φιλάθλων, επικοινώνησα προσωπικά με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, προκειμένου να ξεκαθαριστούν όλα.

Του πρότεινα ευθέως, αν το επιθυμεί, να επαναφέρει την ομάδα υπό τον έλεγχό του. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: Δεν θέλει, δεν σκοπεύει και δεν ενδιαφέρεται.

Ωστόσο, με βάση όσα στοιχεία έχουν φτάσει στα χέρια μου και όσα έχουν παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες, εκτιμώ ότι συγκεκριμένα πρόσωπα από το παρελθόν —μεταξύ αυτών και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης— βρίσκονται πίσω από την υποκίνηση και καθοδήγηση της ομάδας οργανωμένων που επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει την ΠΑΕ και να δημιουργήσει τεχνητή κρίση.

Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εργαλειοποιεί τον σύλλογο για να εξυπηρετήσει προσωπικές ατζέντες Η φετινή σεζόν ήταν εξαρχής εξαιρετικά δύσκολη:

• ανακατασκευή γηπέδου,

• πρωτάθλημα υψηλής έντασης,

• υποβιβασμός 4 στις 10 ομάδες.

Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, η διοίκηση επένδυσε όσο ποτέ:

• δημιουργήθηκε το ακριβότερο αγωνιστικό μπάτζετ της τελευταίας δεκαετίας,

• εξασφαλίστηκαν δύο προπονητικά κέντρα με προσωπική χρηματοδότηση,

• καλύπτονται όλα τα πρόσθετα κόστη διαμονών, μετακινήσεων και λειτουργίας χωρίς έδρα.

• ⁠Λάθη ασφαλώς έγιναν και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί!

Οι φήμες ότι «η ομάδα παίζει μακριά επειδή δεν θέλουμε οπαδούς» είναι ψευδείς.

Με τον Δήμαρχο Αιγάλεω απευθυνθήκαμε σε πολλούς δήμους, αλλά όλοι αρνήθηκαν, εκτός του Δήμου Ασπροπύργου, όπου ήδη δεσμευτήκαμε να χρηματοδοτήσουμε εργασίες.

Σέβομαι τον οπαδό. Ήμουν και θα είμαι ένας από αυτούς εδώ και χρόνια

Όμως άλλο οπαδός και άλλο όσοι εκμεταλλεύονται την ομάδα για προσωπικό όφελος.

Τα τελευταία δύο χρόνια η ομάδα πλήρωσε:

• πρόστιμα,

• κεκλεισμένων,

• ποινές για ρίψεις αντικειμένων,

• οικονομική και αγωνιστική ζημιά.

Η διοίκηση έκανε όσα είναι λογικό να κάνει μια ΠΑΕ που θέλει τον κόσμο στο πλευρό της:

• δωρεάν πούλμαν,

• δωρεάν εισιτήρια,

• οικονομική ενίσχυση για πανό και κορεό,

• δωρεάν είσοδο στη Θύρα 12.

Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για ορισμένους.

Ζητήθηκαν:

– χρήματα σε συγκεκριμένα άτομα,

– ποσοστά από εισιτήρια,

– μεγάλα χρηματικά ποσά πριν από αγώνα Κυπέλλου,

– ακόμη μεγαλύτερα ποσά για όλη τη σεζόν,

με το απίστευτο επιχείρημα ότι «δεν έχουν λόγο να χάνουν τις Κυριακές τους» αν δεν πληρώνονται. Η διοίκηση αρνήθηκε. Και τότε ξεκίνησε η οργανωμένη, στοχευμένη και καθοδηγούμενη επίθεση.

Κατά την εκτίμησή μου —και βάσει όσων έχουν συσσωρευτεί— η υποκίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με πρόσωπα που σχετίζονται με την προηγούμενη ιδιοκτησία.

Είναι ντροπή για την ιστορία του Αιγάλεω να αποδοκιμάζεται η ομάδα από το πρώτο λεπτό — όπως έγινε στην τρίτη αγωνιστική.

Είναι ντροπή να γίνονται χιλιόμετρα απλώς και μόνο για να βρίζονται παίκτες και τεχνικό τιμ.

Είναι ντροπή να παρουσιάζονται ως «θύματα» όσοι μπήκαν δωρεάν, με δική μου εντολή, σε εκτός έδρας παιχνίδια — μόνο και μόνο επειδή το ζήτησαν «ως χάρη».

Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με αγάπη για την ομάδα. Έχουν σχέση με πίεση, εκβιασμό και επιδίωξη ελέγχου. Αυτά δεν πλήττουν εμένα. Πλήττουν το ίδιο το Αιγάλεω. Σύντομα θα προχωρήσω σε ανοιχτή συνέντευξη Τύπου. Εκεί θα παρουσιαστούν όλα: γεγονότα, λεπτομέρειες, στοιχεία και ονόματα.

Το Αιγάλεω δεν ανήκει:

• ούτε σε μένα,

• ούτε στον προηγούμενο ιδιοκτήτη,

• και σίγουρα όχι σε όσους νομίζουν ότι μπορούν να εκβιάσουν, να απειλούν ή να καθορίζουν την πορεία της ομάδας.

Το Αιγάλεω ανήκει στον κόσμο του — τον πραγματικό, τον υγιή, τον ανιδιοτελή κόσμο.

Ανήκει στους πραγματικούς φιλάθλους.

Σε αυτούς που αγαπούν την ομάδα χωρίς αντάλλαγμα.

Υ.Γ.

Αν ήμουν αυτό που κάποιοι διαδίδουν, με όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, αρκετοί από αυτούς θα λογοδοτούσαν ήδη στη Δικαιοσύνη».