Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοίνωσε διαζύγιο με τον προπονητή Κωνσταντίνο Βελιτζέλο, αλλά δεν αναφέρθηκε στο επεισόδιο με τον Κυρίτση.

Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοίνωσε ότι ο τεχνικός Κωνσταντίνος Βελιτζέλος και όλο το προπονητικό τιμ αποτελεί παρελθόν μετά την ήττα από τη Μαρκό με 3-0, αλλά δεν αναφέρθηκε στο επεισόδιο με τον τερματοφύλακα Ηλία Κυρίτση, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο του συλλόγου Αχιλλέα Καραχάλιο.

Ο Βελιτζέλος, άλλωστε, μετά το γεγονός με τον Κυρίτση φέρεται να υπέβαλε την παραίτησή του.

Η ανακοίνωση του Αιγάλεω:

«Η ΠΑΕ Αιγάλεω ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με το σύνολο του προπονητικού επιτελείου, μετά τη δυσάρεστη και απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας μας στον αγώνα με τη Μαρκό.

Ως διοίκηση, παρέχουμε πάντα απόλυτη εμπιστοσύνη και πλήρη ελευθερία στους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούν να υλοποιήσουν απερίσπαστοι το έργο τους. Δυστυχώς, η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία τρία παιχνίδια πρωταθλήματος δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας ούτε στη δουλειά που πιστεύαμε ότι θα παράξουν.

Θεωρούμε ότι κάθε μέλος του οργανισμού οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του και να μην αναζητά άλλοθι ή δικαιολογίες. Προχωράμε άμεσα στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, με σκοπό τη γρήγορη αγωνιστική ανάκαμψη και την επιστροφή της ομάδας στο επίπεδο που της αξίζει.

Η εμφάνιση αυτή της ομάδας προκάλεσε εύλογη αναστάτωση σε ολόκληρο τον οργανισμό, και ως εκ τούτου η ΠΑΕ δεν θα τοποθετηθεί επίσημα για τα υπόλοιπα δημοσιεύματα, τα οποία δεν αντανακλούν την άμεση προτεραιότητα της ομάδας.

Σε αυτή τη φάση, η πλήρης συγκέντρωση στο αγωνιστικό κομμάτι είναι επιβεβλημένη, καθώς τις επόμενες ημέρες ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια που θα καθορίσουν την πορεία και το μέλλον του συλλόγου».